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Симферопольская молочная кухня возобновит работу 26 сентября
Молочная кухня Симферополя, которая была закрыта на карантин, возобновит работу с 26 сентября.
Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым.
«Детская молочная кухня государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская поликлиника №3» после проведения карантинных мероприятий возобновляет работу с 26 сентября. Получатели молочной продукции на детей будут обслуживаться в штатном режиме», – говорится в сообщении.
Симферопольскую молочную кухню закрыли на карантин 9 сентября. Карантин был введен, поскольку у одного из сотрудников организации выявлен COVID-19.
Тогда в министерстве отметили, что граждане, оплатившие услуги молочной кухни, смогут получить продукцию после возобновления работы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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