Шесть прокуроров из Ростовской области отправятся на службу в Крым

Шесть районных прокуроров из донского региона отправятся на службу в Крым и Севастополь.

Информацию о переводе подтвердил собственный источник DonDay.ru.

По его словам, работников юстиции переведут в рамках ротации. В Крым отправятся прокурор Белокалитвенского района Владимир Шевченко, Цимлянский районный прокурор Юрий Попов, прокурор Багаевского района Валерий Павловский, прокурор Орловского района Роман Штрыков, прокурор Донецка Антон Кугатов и прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Роман Киселев.

В то же время, несколько человек из Крыма приедут в Ростовскую область.

В тексте использованы материалы: МК

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