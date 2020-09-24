Власть
Шесть прокуроров из Ростовской области отправятся на службу в Крым
Шесть районных прокуроров из донского региона отправятся на службу в Крым и Севастополь.
Информацию о переводе подтвердил собственный источник DonDay.ru.
По его словам, работников юстиции переведут в рамках ротации. В Крым отправятся прокурор Белокалитвенского района Владимир Шевченко, Цимлянский районный прокурор Юрий Попов, прокурор Багаевского района Валерий Павловский, прокурор Орловского района Роман Штрыков, прокурор Донецка Антон Кугатов и прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Роман Киселев.
В то же время, несколько человек из Крыма приедут в Ростовскую область.
В тексте использованы материалы: МК
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