Севастопольский участок «Тавриды» закроют для транспорта на одну ночь

Седьмой этап трассы «Таврида», проходящий по территории Севастополя, закроют для движения транспорта на одну ночь с 26 на 27 сентября.

Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Проехать нельзя будет по седьмому этапу скоростной трассы с 22.00 26 сентября до 8.00 27 сентября», – говорится в сообщении.

Ограничение движения связано с итоговым проведением испытаний мостовых сооружений по процедуре ввода объекта в эксплуатацию.

Седьмой этап «Тавриды» начинается от границы Крыма с Севастополем и упирается в Президентскую трассу – объездную дорогу, проходящую мимо Инкермана до Ялтинского кольца Севастополя. Общая протяженность седьмого этапа «Тавриды» составляет 13,2 километра.

Запуск движения автомобилей по седьмому этапу состоялся в рамках общего открытия трассы в конце августа текущего года.

Генеральным подрядчиком строительства трассы «Таврида» выступает санкт-петербургская компания «ВАД». Трасса будет сдана в эксплуатацию в декабре, а в следующем году – передана в федеральную собственность.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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