Сбербанка в Крыму не будет

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Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис оценил перспективы открытия отделения банка в Крыму.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Офисы в республике Крым мы будем открывать в тот момент, когда у нас такая возможность появится. Сейчас, к сожалению, у нас такой возможности нет, и поэтому мы их не открываем», - заявил Хасис на пресс-конференции.

Крупнейший банк России работал на территории полуострова в украинский период через свою «дочку». Однако в 2014 году «Сбербанк» свернул все операции из-за санкций США и Европы в отношении страны.

В 2017 году глава банка Герман Греф заявил, что открытие офиса в Крыму – «это вопрос всей финансовой системы страны», а возможности работать в регионе, не попав под санкции, нет. По его словам, «на чаше весов – получить весь набор санкций и обречь страну, либо выйти из Крыма».

Сейчас в Крыму представлено всего шесть российских банков: «Россия», РНКБ, Генбанк, «Севастопольский Морской банк», «ИС Банк», ЧБРР.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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