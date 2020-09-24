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Пытавшийся снабдить заключенных марихуанной крымчанин проведет восемь лет в колонии

13:27 четверг, 24 сентября 2020

Железнодорожный суд Симферополя приговорил жителя Симферопольского района к восьми годам лишения свободы за попытку перебросить сверток с марихуаной через забор СИЗО.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«33-летний житель Симферопольского района, ранее неоднократно судимый за совершение различных преступлений, пытался перебросить через основное внешнее ограждение, прилегающее к забору штаба СИЗО – режимной территории исправительного учреждения федерального казенного учреждения «Исправительная колония-1 управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Крым и Севастополю», сверток с марихуаной».

В суде отметили, что сотрудники оперативного отдела колонии пресекли данное преступление. «В ходе личного досмотра у злоумышленника был обнаружен и изъят один полимерный сверток с наркотическим средством «каннабис» массой 23,88 грамма, размер которого является значительным, – уточнили в сообщении. – В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом преступлении не признал, настаивая на том, что возле забора оказался случайно, а сверток нашел».

Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: наличие у подсудимого малолетнего сына и положительных характеристик с места жительства, и отягчающее обстоятельство – рецидив преступления. Мужчине по совокупности совершенных преступлений назначено наказание в виде восьми лет и одного месяца колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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