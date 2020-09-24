Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.0
воздух +24
море +23

Происшествия

Пьяный мужчина устроил дебош на борту рейса «Симферополь - Екатеринбург»

13:38 четверг, 24 сентября 2020

Свердловские полицейские задержали пьяного мужчину, который хулиганил на борту самолета «Симферополь – Екатеринбург», сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по региону.

Поздно вечером в ведомство поступило сообщение о том, что к прибывшему в аэропорт «Кольцово» самолету из Симферополя требуется наряд полиции из-за пьяного пассажира.

Выяснилось, что 42-летний житель Свердловской области во время полета вел себя неадекватно, ругался матом и не реагировал на требования успокоиться.

Нарушителя доставили в дежурную часть, однако он был настолько пьян, что выяснить все обстоятельства инцидента полицейские решили утром.

В отношении дебошира был составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство». Мужчина признал свою вину и раскаялся.

Ранее в терминале аэропорта Симферополь сотрудникам линейного управления полиции пришлось снять с рейса выпившего дебошира из Московской области.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пожар произошел на судне на территории Севморзавода. Пожар произошел накануне на судне, которое расположено на территории Севастопольского морского завода.

За лето в Севастополе утонули семь человек. В море в районе Севастополя за летний сезон 2020 года утонули 7 человек. Детей среди погибших не было.

В Крыму с затонувшего теплохода подняли 8500 единиц взрывчатки. В Феодосийском заливе спасатели продолжают разминирование грузового теплохода «Жан Жорес», который затонул у берегов Крыма во время Второй мировой войны.

В Евпатории водитель иномарки сбил семилетнего ребенка. Водитель иномарки сбил ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает Управление ГИБДД МВД по РК.

Происшествия
Житель Крыма убил сторожа оптовой базы и поджег помещение для сокрытия следов

Житель Крыма убил сторожа оптовой базы и поджег помещение для сокрытия следов

Житель Симферопольского района убил сторожа оптовой базы и поджег помещение для сокрытия следов.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе число заболевших COVID-19 достигло 888 человек: сводка

В Севастополе число заболевших COVID-19 достигло 888 человек: сводка

По состоянию на утро 24 сентября в Севастополе были зарегистрированы 23 новых случая заболевания COVID-19.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Скандал: в Крыму требуют уволить белорусского чиновника, поддержавшего протесты в Минске

Скандал: в Крыму требуют уволить белорусского чиновника, поддержавшего протесты в Минске

В Крыму разгорается международный политический скандал. Некие местные жители потребовали уволить недавно назначенного на пост вице-мэра Ялты гражданина Белоруссии Михаила Загорцева, который месяц назад публично поддерживал протесты оппозиции в своей стране и грозил России новым 1941 годом.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации