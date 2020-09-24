Пьяный мужчина устроил дебош на борту рейса «Симферополь - Екатеринбург»

Свердловские полицейские задержали пьяного мужчину, который хулиганил на борту самолета «Симферополь – Екатеринбург», сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по региону.

Поздно вечером в ведомство поступило сообщение о том, что к прибывшему в аэропорт «Кольцово» самолету из Симферополя требуется наряд полиции из-за пьяного пассажира.

Выяснилось, что 42-летний житель Свердловской области во время полета вел себя неадекватно, ругался матом и не реагировал на требования успокоиться.

Нарушителя доставили в дежурную часть, однако он был настолько пьян, что выяснить все обстоятельства инцидента полицейские решили утром.

В отношении дебошира был составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство». Мужчина признал свою вину и раскаялся.

Ранее в терминале аэропорта Симферополь сотрудникам линейного управления полиции пришлось снять с рейса выпившего дебошира из Московской области.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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