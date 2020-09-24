Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Часть приезжающих в Крым украинцев уклоняются от тестирования на COVID ● В Севастополе число заболевших COVID-19 достигло 888 человек: сводка ● Два пациента с COVID-19 скончались в Крыму за прошедшие сутки ● Все стабильно: в Крыму выявили еще 81 заболевшего коронавирусом ● Половина проверенных предприятий Симферополя нарушают эпидрежим
Путин знает почему в Севастополе идет рост заражений коронавирусом
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Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Севастополе вполне естественен из-за прошедшего курортного сезона.
Такое мнение высказал президент России Владимир Путин губернатору города Михаилу Развожаеву во время видеоконференции с избранными губернаторами регионов.
«После курортного сезона в таком городе, как Севастополь, коронавирусная инфекция немножко подросла по показателям – собственно, так же, как и во многих других регионах. Это и понятно в силу летнего периода, когда люди общаются между собой довольно тесно, собираются большими группами, - заявил Владимир Путин, отметив, что во всем мире происходит «то же самое». – Я уверен, что в силу принимаемых нами мер на федеральном уровне и региональном эта ситуация будет улучшаться постепенно, но еще раз повторяю, само по себе не будет улучшаться, нужно предпринимать для этого необходимые шаги».
В свою очередь Михаил Развожаев отметил, что благодаря мерам федерального правительства, которые были предприняты, удалось преодолеть основные угрозы коронавируса и оказать поддержку жителям.
«Главное в этот период (пандемии COVID – ред.) было как можно больше разговаривать с людьми, потому что меры были, действительно, тяжелыми», - заключил Развожаев.
В Севастополе продлили режим повышенной готовности до 31 октября. Ранее городские власти из-за роста заболеваемости приняли решение вернуть обязательное соблюдение масочного режима в транспорте и в закрытых помещениях, напомнив, что за нарушение предусмотрен довольно крупный штраф.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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