Путин знает почему в Севастополе идет рост заражений коронавирусом

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Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Севастополе вполне естественен из-за прошедшего курортного сезона.

Такое мнение высказал президент России Владимир Путин губернатору города Михаилу Развожаеву во время видеоконференции с избранными губернаторами регионов.

«После курортного сезона в таком городе, как Севастополь, коронавирусная инфекция немножко подросла по показателям – собственно, так же, как и во многих других регионах. Это и понятно в силу летнего периода, когда люди общаются между собой довольно тесно, собираются большими группами, - заявил Владимир Путин, отметив, что во всем мире происходит «то же самое». – Я уверен, что в силу принимаемых нами мер на федеральном уровне и региональном эта ситуация будет улучшаться постепенно, но еще раз повторяю, само по себе не будет улучшаться, нужно предпринимать для этого необходимые шаги».

В свою очередь Михаил Развожаев отметил, что благодаря мерам федерального правительства, которые были предприняты, удалось преодолеть основные угрозы коронавируса и оказать поддержку жителям.

«Главное в этот период (пандемии COVID – ред.) было как можно больше разговаривать с людьми, потому что меры были, действительно, тяжелыми», - заключил Развожаев.

В Севастополе продлили режим повышенной готовности до 31 октября. Ранее городские власти из-за роста заболеваемости приняли решение вернуть обязательное соблюдение масочного режима в транспорте и в закрытых помещениях, напомнив, что за нарушение предусмотрен довольно крупный штраф.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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