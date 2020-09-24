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Коронавирус в Крыму

Половина проверенных предприятий Симферополя нарушают эпидрежим

08:55 четверг, 24 сентября 2020
Половина проверенных предприятий Симферополя нарушают эпидрежим

фото © pixabay.com

Администрация Симферополя выявила нарушения в соблюдении эпидемиологического режима почти на 50% предприятий, где была проведена проверка.

Об этом сообщил начальник управления административных органов администрации города Сергей Роик.

«В результате проверки 79 структур в 39 из них выявлены нарушения соблюдения мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, – уточнил он. – Выявленные нарушения выражены в отсутствии необходимого количества дезинфицирующих средств, разметки социальной дистанции, рециркулятора и бесконтактного термометра. Также работниками не используются средства индивидуальной защиты».

По словам Роика, в Симферополе в усиленном режиме работают пять мобильных групп по мониторингу выполнения требований указа «О введении режима повышенной готовности на территории РК».

«Ежедневно специалисты проводят разъяснительную работу и мониторинговые мероприятия с субъектами хозяйственной деятельности, где имеются места массового скопления людей, на предмет выполнения рекомендаций Роспотребнадзора. Если в ходе проверок выявляются нарушения – составляется акт обследования, копия которого вручается хозяйствующему субъекту и устанавливается срок в один день на исправление замечаний. По истечении указанного времени, если требования по устранению нарушений не выполнены, составляется повторный акт обследования и материалы направляются в Роспотребнадзор для принятия решения о привлечении к административной ответственности», – цитирует Роика пресс-служба горадминистрации.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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