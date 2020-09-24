Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму часть больных COVID переводят на домашнее лечение ● В Крыму заявили о беспрецедентном доя сентября уровне заболеваемости ОРВИ ● В Крыму почти все заболевшие коронавирусом не носили маски ● Даже Константинов призвал соблюдать масочный режим ● Вице-премьера Крыма Романовскую отправили лечить ковид в Москву
Половина проверенных предприятий Симферополя нарушают эпидрежим
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Администрация Симферополя выявила нарушения в соблюдении эпидемиологического режима почти на 50% предприятий, где была проведена проверка.
Об этом сообщил начальник управления административных органов администрации города Сергей Роик.
«В результате проверки 79 структур в 39 из них выявлены нарушения соблюдения мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, – уточнил он. – Выявленные нарушения выражены в отсутствии необходимого количества дезинфицирующих средств, разметки социальной дистанции, рециркулятора и бесконтактного термометра. Также работниками не используются средства индивидуальной защиты».
По словам Роика, в Симферополе в усиленном режиме работают пять мобильных групп по мониторингу выполнения требований указа «О введении режима повышенной готовности на территории РК».
«Ежедневно специалисты проводят разъяснительную работу и мониторинговые мероприятия с субъектами хозяйственной деятельности, где имеются места массового скопления людей, на предмет выполнения рекомендаций Роспотребнадзора. Если в ходе проверок выявляются нарушения – составляется акт обследования, копия которого вручается хозяйствующему субъекту и устанавливается срок в один день на исправление замечаний. По истечении указанного времени, если требования по устранению нарушений не выполнены, составляется повторный акт обследования и материалы направляются в Роспотребнадзор для принятия решения о привлечении к административной ответственности», – цитирует Роика пресс-служба горадминистрации.
Ранее сегодня руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что мероприятия, проводимые муниципалитетами, не дают результата.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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