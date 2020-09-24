Парки уничтожают бетоном: эколог раскритиковал озеленение Симферополя

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В Симферополе и других городах Крыма отсутствуют экологические отделы, которые бы занимались охраной окружающей среды.

Это приводит к неправильной организации «зеленых зон». Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» выразил замдиректора Крымской ассоциации «Экология и мир» Андрей Артов.

На сегодня более 80% выбросов в атмосферу в Крыму приходится на автотранспорт, сказал он. Тем не менее, на муниципальных уровнях отсутствует понимание значимости зеленых насаждений.

«МБУ «Город» совершенно не понимает, что делает в плане зеленых полос в Симферополе. Происходит тотальная стрижка травы до сухой земли и жесткая обрезка деревьев и кустарников. На придорожной зеленой полосе скапливается мелко взвешенная фракция пыли, в составе которой бензапирен и тяжелые металлы. Если на полосе нет хорошего газона, то любой ветер поднимает эту пыль и все люди вдыхают весь букет вредных веществ», - объясняет эколог.

Состояние парков тоже вызывает беспокойство у специалиста, так как наблюдается тренд тотального бетонирования дорожек и повсеместной укладки плитки вместо зеленых зон.

«С парками тоже проблема. По общероссийским нормативам в общегородском парке территория, покрытая зеленью, должна составлять не менее 78%. Симферопольский парк им Гагарина пытались безобразно реконструировать, а сейчас его уничтожает МБУ «Детский парк» своим подходом к его управлению. Лучшая садово-парковая территория города на сегодня – ботанический сад«

Ранее вице-премьер Крыма Евгений Кабанов заявил о планах создать аналог парка «Зарядье» на базе парка имени Гагарина. За право проектировать его будут бороться российские и иностранные архитектурные бюро. К концу октября будет сформировано техзадание. Приступить к реконструкции планируется в конце 2021 – начале 2022 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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