Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Симферополе
Один человек погиб, двое получили серьезные травмы в результате ДТП, произошедшего накануне поздно вечером в Симферополе.
Об этом сказано в сводке управления ГИБДД МВД по Крыму.
«23 сентября в 23.10 водитель автомобиля ВАЗ-2107 2002 года рождения в Симферополе, двигаясь по ул. Русской со стороны ул. Миллера в направлении ул. Гавена, возле дома №145 по ул. Русской не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части вправо с последующим наездом на препятствие (электроопора). В результате ДТП один участник ДТП смертельно травмирован и два участника ДТП пострадали», – говорится в сообщении.
Отмечается, что погиб пассажир автомобиля 2001 года рождения. У водителя диагностирован ушиб грудной клетки, ушибленные раны лба и теменной области, сотрясение головного мозга. У еще одного пассажира 2002 года рождения диагностирован перелом бедра и сотрясение головного мозга.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В море возле Евпатории нашли тело мужчины. В Крыму за прошедшие сутки в результате происшествия на воде погиб мужчина.
Пожар произошел на судне на территории Севморзавода. Пожар произошел накануне на судне, которое расположено на территории Севастопольского морского завода.
За лето в Севастополе утонули семь человек. В море в районе Севастополя за летний сезон 2020 года утонули 7 человек. Детей среди погибших не было.
В Крыму с затонувшего теплохода подняли 8500 единиц взрывчатки. В Феодосийском заливе спасатели продолжают разминирование грузового теплохода «Жан Жорес», который затонул у берегов Крыма во время Второй мировой войны.
Житель Крыма убил сторожа оптовой базы и поджег помещение для сокрытия следов
Житель Симферопольского района убил сторожа оптовой базы и поджег помещение для сокрытия следов.
В Севастополе число заболевших COVID-19 достигло 888 человек: сводка
По состоянию на утро 24 сентября в Севастополе были зарегистрированы 23 новых случая заболевания COVID-19.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Симферополь стал очагом COVID-19 в Крыму
Наибольший уровень заболеваемости пневмониями и COVID-19 сохраняется в Симферополе.
вчера
В Крыму еще 81 новых случаев коронавируса
22 сентября
Скандал: в Крыму требуют уволить белорусского чиновника, поддержавшего протесты в Минске
В Крыму разгорается международный политический скандал. Некие местные жители потребовали уволить недавно назначенного на пост вице-мэра Ялты гражданина Белоруссии Михаила Загорцева, который месяц назад публично поддерживал протесты оппозиции в своей стране и грозил России новым 1941 годом.