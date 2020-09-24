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Происшествия

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Симферополе

Один человек погиб, двое получили серьезные травмы в результате ДТП, произошедшего накануне поздно вечером в Симферополе.

Об этом сказано в сводке управления ГИБДД МВД по Крыму.

«23 сентября в 23.10 водитель автомобиля ВАЗ-2107 2002 года рождения в Симферополе, двигаясь по ул. Русской со стороны ул. Миллера в направлении ул. Гавена, возле дома №145 по ул. Русской не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части вправо с последующим наездом на препятствие (электроопора). В результате ДТП один участник ДТП смертельно травмирован и два участника ДТП пострадали», – говорится в сообщении.

Отмечается, что погиб пассажир автомобиля 2001 года рождения. У водителя диагностирован ушиб грудной клетки, ушибленные раны лба и теменной области, сотрясение головного мозга. У еще одного пассажира 2002 года рождения диагностирован перелом бедра и сотрясение головного мозга.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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