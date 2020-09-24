Начальник евпаторийского лагеря стала фигурантом уголовного дела

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника евпаторийского детского лагеря, которая приняла на работу вожатым судимого мужчину.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Установлено, что начальник детского лагеря, в нарушение Трудового кодекса, приказа министерства образования и науки России, федеральных законов, приняла на работу 47-летнего жителя города Люберцы Московской области без необходимого пакета документов, подтверждающего его право на выполнение трудовых обязанностей вожатого, тем самым подвергнув реальной опасности жизни и здоровье воспитанников. В результате мужчина в августе текущего года во время тихого часа совершил в отношении одной из отдыхающих в лагере девочек действия сексуального характера», – сообщила Постнова.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ. В СК отметили, что начальник детского лагеря предоставила услуги по отдыху и оздоровлению, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья девочки, что повлекло существенное нарушение ее прав и совершение в отношении нее преступления. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Признаки состава преступления в действиях руководителя организации установлены следователями и сотрудниками прокуратуры. Ранее сообщалось, что мужчина совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней. Когда о его действиях стало известно, мужчина попытался сбежать. Правоохранители задержали его на евпаторийском автовокзале.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ – иные действия сексуального характера. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначены соответствующие медицинские и психолого-психиатрические экспертизы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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