Происшествия
На Холодном кулуаре в Крыму спасли женщину
На оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что на горе Чатыр-Даг в Холодном кулуаре, женщина, при подъеме по оказалась на труднопроходимом осыпном склоне и не может самостоятельно спуститься.
Требуется помощь спасателей в поиске и эвакуации.
К предполагаемому месту поиска немедленно выдвинулась дежурная смена специалистов Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек и 1 ед. техники.
В МЧС сообщили, что спасатели прибыли к месту и приступили к поисковым работам.
Установили визуальный и голосовой контакт с пострадавшей, после чего она была эвакуирована к турбазе Ангарский перевал. В медицинской помощи не нуждались. С ней была проведена профилактическая беседа по правилам безопасности в горно-лестной местности.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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