Мужчина воровал животных по всему Крыму и пускал их «на мясо»

фото © Новости Крыма

Крымские полицейские задержали мужчину, который на протяжении года по всему полуострову воровал скот и продавал его «на мясо».

По данным МВД по РК, в правоохранительные органы обратился житель Белогорского района, который пожаловался на кражу баранов со двора дома.

Преступником оказался 47-летний безработный житель Керчи, ранее привлекавшийся к ответственности за имущественные преступления.

Во время выяснения всех подробностей дела, полиция узнала, что мужчина и раньше крал овец и баранов

«Оказалось, что только в Кировском районе насчитывается шесть эпизодов кражи гражданином домашнего скота. Также полицейские выяснили, что в селе Льговском Кировского района подозреваемый украл пять овец, причинив владельцу скотины ущерб в 33 000 рублей, в селе Журавки – шесть баранов и одну овцу, а в селе Маковском – семь овец на сумму 63 000 рублей и еще ряд таких краж», - говорится в сообщении.

Задержанный написал явку с повинной. Мужчина признался, что крал животных и пускал их «на мясо». В настоящий момент предприимчивого крымчанина посадили под домашний арест, решается вопрос о мере наказания.

Ранее из супермаркетов цифровой и бытовой техники в Ялте пропал ряд товаров: портативные колонки, электробритвы, диски к игровым приставкам.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымские следователи в 2020 году раскрыли 13 убийств прошлых лет. Сотрудники Следственного комитета раскрыли в этом году 13 убийств, совершенных в Крыму в прошлые годы.

В Крыму отдыхающий из России выстрелил в лицо оппоненту во время потасовки. Приезжий из Ульяновска выстрелил в лицо из пневматического оружия местному жителю в баре в Симферополе.

В Севастополе мужчина поджег машину товарища. Севастопольские полицейские задержали подозреваемого в умышленном поджоге автомобиля своего знакомого, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.

У жителя Симферополя ночью в парке похитили 52 тысячи рублей. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Киевский» Управления МВД России по г. Симферополю задержали двух граждан по подозрению в совершении грабежа на территории крымской столицы.