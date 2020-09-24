Странности
Мужчина воровал животных по всему Крыму и пускал их «на мясо»
фото © Новости Крыма
Крымские полицейские задержали мужчину, который на протяжении года по всему полуострову воровал скот и продавал его «на мясо».
По данным МВД по РК, в правоохранительные органы обратился житель Белогорского района, который пожаловался на кражу баранов со двора дома.
Преступником оказался 47-летний безработный житель Керчи, ранее привлекавшийся к ответственности за имущественные преступления.
Во время выяснения всех подробностей дела, полиция узнала, что мужчина и раньше крал овец и баранов
«Оказалось, что только в Кировском районе насчитывается шесть эпизодов кражи гражданином домашнего скота. Также полицейские выяснили, что в селе Льговском Кировского района подозреваемый украл пять овец, причинив владельцу скотины ущерб в 33 000 рублей, в селе Журавки – шесть баранов и одну овцу, а в селе Маковском – семь овец на сумму 63 000 рублей и еще ряд таких краж», - говорится в сообщении.
Задержанный написал явку с повинной. Мужчина признался, что крал животных и пускал их «на мясо». В настоящий момент предприимчивого крымчанина посадили под домашний арест, решается вопрос о мере наказания.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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