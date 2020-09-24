Многострадальная набережная Коктебеля: подрядчику дали последний шанс

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Глава Крыма Сергей Аксенов дал последний шанс подрядчику, который срывает сроки строительства набережной в Коктебеле.

Об этом он сообщил на совещании по проблемам строительной отрасли республики.

«В течение октября наблюдаем за действиями подрядчика. Если он выполняет требования со стороны «Инвестстроя» (ГКУ «Инвестстрой Республики Крым», заказчик строительства - ред.) и других структур, то пусть работает, как говорится, до первого обмана. Надо уже поставить точку в реализации этого проекта. Набережная Коктебеля – это объект благоустройства поселка. Это полностью изменит облик населенного пункта», - сказал он.Аксенов также поручил ответственным лицам следить за работой подрядчика в течение месяца.

«Если за октябрь замечаний не будет, тогда продолжаем в ручном режиме «проталкивать» документацию и участвовать во всех процессах. В противном случае – с 1 ноября расторгаем контракт с подрядчиком», - заявил он.

На совещании уточнялось, что контракт заключен с подрядчиком в апреле 2018 года. Стоимость контракта составила 75 млн рублей. Предельная стоимость объекта на сегодняшний день составляет 4,3 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, Аксенов обещал уволить чиновников, отвечающих за выполнение поручения главы о составлении графиков производств на стройках Крыма.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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