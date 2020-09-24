Крымчанин присваивал автомобили доверившихся ему дам

Железнодорожный районный суд Симферополя признал жителя Симферопольского района виновным в трех эпизодах мошенничества.

Как сообщила пресс-служба суда, мужчина угонял автомобили у доверчивых женщин.

«Суд признал мошенника виновным во всех трех эпизодах, однако освободил от назначенного наказания за первый эпизод ввиду истечения сроков давности уголовного преследования. По совокупности преступлений виновному окончательно назначено наказание в виде четырех лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении.

Первая потерпевшая сообщила, что познакомилась с мошенником на сайте знакомств. Со временем она начала ему доверять и обсуждала с ним в том числе продажу старого автомобиля и покупку нового. Как только потерпевшая купила новый автомобиль Ford Mondeo, осужденный попросил у нее машину, чтобы съездить по делам в Керчь. Взяв автомобиль, он исчез из поля ее зрения и перестал отвечать на звонки.

Вторая потерпевшая также познакомилась с осужденным на сайте знакомств. «Пообещав купить ее Chevrolet Aveo в рассрочку, мошенник, пользуясь доверительным к себе отношением дамы, еще долгое время катался на ее автомобиле. В итоге авто он продал, но деньги владелице возвращать не собирался. Напротив, зная, что у нее в собственности находится еще один автомобиль Hyundai Solaris, попросил автомашину для поездки в Керчь по делам, пообещав вернуться вечером. Но ни в тот вечер, ни позже мошенник так и не вернулся», – добавили в суде.

Обе потерпевшие заявили иски о возмещении имущественного и морального вреда. Производство по гражданским искам первой потерпевшей оставлено без рассмотрения в связи с истечением сроков давности. Гражданский иск второй потерпевшей в части возмещения причиненного морального вреда, удовлетворению не подлежит. Также не подлежат удовлетворению исковые требования потерпевшей на сумму похищенного, по ее мнению, имущества, находившегося в автомобилях, поскольку по данному факту вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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