Крымчане задолжали за отопление свыше 850 млн рублей

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Крымские абоненты задолжали за оказание услуги теплоснабжения более 850 млн рублей.

Об этом сегодня на сессии Госсовета республики заявил министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев.

«Сейчас задолженность населения за услуги теплоснабжения составляет 852 млн рублей», – уточнил глава республиканского минЖКХ.

Черняев подчеркнул, что эти средства могли бы быть направлены и на текущую подготовку к предстоящему отопительному сезону, и на модернизацию, внедрение современных энергосберегающих технологий, повышение надежности и качества оказания коммунальных услуг.

По данным министерства, готовность объектов ЖКХ Крыма к предстоящему отопительному сезону составляет 99%. При этом 100% жилых многоквартирных домов получили акты готовности к отопительному сезону, выдано более 13 тысяч паспортов готовности, что составляет 98%.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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