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Общество

Какой сегодня праздник 24 сентября

00:21 четверг, 24 сентября 2020
Какой сегодня праздник 24 сентября

фото © pixabay.com

Сегодня, 24 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День системного аналитика

Фото careerist.ru

20 сентября 2000 года Т. Кекатос впервые отметил этот день на пикнике в пригороде Чикаго. Он посчитал, что системные аналитики хотя бы раз в году должны получать благодарность за свою работу.

Многие думают, что системные аналитики работают в области разрешения неполадок в сети, анализируют сложившуюся ситуацию и выдают заключение. Однако на самом деле эти специалисты заняты в информационно-технологических кругах. Они осуществляют деятельность не только в технической области, но и в ее организационном вопросе. Итог их работы – техническое задание или спецификация на определенную программу или информационно-технологическую систему, а также аналитический отчет. Именно специалистам, которые осуществляют проверку системы на вопрос ее совпадения с требованиями и интересами заказчика, посвящен этот профессиональный праздник.

Международный день караванщика (International Day of Caravan)

Фото seaman-sea.ru

Ежегодно 24 сентября отмечается интересный профессиональный праздник — Международный день караванщика (International Day of caravan). Его отмечают каравановожатые и прочие участники транспортных колонн и судовых караванов, дальнобойщики, команды торговых судов и экипажи кораблей эскорта.

Этот профессиональный праздник учредила в 1995 году Международная ассоциация по рационализации транспортно-грузовых операций (International Cargo Handling Co-ordination Association, ICHCA).

Федора-обдера, замочи хвосты (Федорины вечерки)

Народный праздник «Федорины вечерки» отмечается 24 сентября (по старому стилю - 11 сентября). В православной церкви день посвящен преподобной Феодоре Александрийской, жившей в V веке. Другие названия праздника: «Федорин день», «Федора - капустница», «Федора осенняя», «Конец бабьего лета», «Обдера». 24 сентября заканчивалась уборка урожая (овощей) и начиналась подготовка к зимней жизни.

Также сегодня, 24 сентября, отмечают такие праздники:

- День памяти преподобного Силуана Афонского

- День незапланированных безумств

- Праздник законченности дел

- День пунктуации (National Punctuation Day) в США

- День Конституции Камбоджи

- День десерта-фламбе «Вишневый юбилей» (National Cherries Jubilee Day) в США

- День благословенного дождя в Бутане

- День семьи, мира и согласия в Кыргызстане

- День святой Мерседес на Доминикане

- День Новой Каледонии

- День принца Махидола в Таиланде

- День независимости Гвинея-Бисау

- День наследия в ЮАР

- День вооруженных сил Перу

- День регистрации избирателей (National Voter Registration Day) в США

Сегодня именины празднуют: Лев, Феодора, Сергей, Роман, Исидор, Зенон, Диодор, Герман, Димитриан, Демид, Еванфия, Дидим (Дадим), Дмитрий (Димитрий), Ефросин (Ефросин), Ия.

Что происходило 24 сентября в прошлые годы

1838 - начало строительства самого крупного порта на юге России Новороссийска.

1948 - основание известнейшего производителя автомобилей и мотоциклов «Хонда Мотор».

1960 - выход в плавание первого мире авианосца с атомной силовой установкой «Энтерпрайз».

1968 - вступление в ООН африканского государства Свазиленд.

1970 - доставка на Землю лунного грунта межпланетной станцией «Луна-16».

1989 - Римский Папа Иоанн Павел Р†Р† приносит извинения Галилею и возвращает его в лоно церкви.

1993 - появление такого признака демократии в России как Комиссии по правам человека.

1998 - проведена операция по трансплантации руки человеку, проведена французскими врачами в Лионе.

1999 - открытие в Лондоне на Бейкер-стрит памятника великому сыщику Шерлоку Холмсу.

2004 - «яичное покушение» на претендента на президентский пост в Украине Виктора Януковича.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 24 сентября. Какие праздники будут завтра?

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