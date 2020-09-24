Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Все стабильно: в Крыму выявили еще 81 заболевшего коронавирусом ● Половина проверенных предприятий Симферополя нарушают эпидрежим ● В Крыму часть больных COVID переводят на домашнее лечение ● В Крыму заявили о беспрецедентном доя сентября уровне заболеваемости ОРВИ ● В Крыму почти все заболевшие коронавирусом не носили маски
Два пациента с COVID-19 скончались в Крыму за прошедшие сутки
Два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались за прошедшие сутки в Крыма.
Это следует из информации министерства здравоохранения РК о ситуации с коронавирусной инфекцией в республике.
Общее число умерших пациентов с подтвержденным COVID-19 в Крыму с начала пандемии составило 56 человек.
Количество случаев инфицирования коронавирусом в Крыму превысило 4 тыс. За минувшие сутки инфекция подтверждена у 81 человека.
Выздоровевших за весь период – 2 561 человек, из них 35 за последние сутки.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Половина проверенных предприятий Симферополя нарушают эпидрежим. Администрация Симферополя выявила нарушения в соблюдении эпидемиологического режима почти на 50% предприятий, где была проведена проверка.
В Крыму часть больных COVID переводят на домашнее лечение. Власти Крыма приняли решение перевести зараженных коронавирусной инфекцией, которые легко переносят заболевание, на домашнее лечение.
В Крыму заявили о беспрецедентном доя сентября уровне заболеваемости ОРВИ. Беспрецедентный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями зафиксирован в Крыму в сентябре.
В Крыму почти все заболевшие коронавирусом не носили маски. Большинство крымчан и гостей республики не соблюдают масочный режим.
В Севастополе число заболевших COVID-19 достигло 888 человек: сводка
По состоянию на утро 24 сентября в Севастополе были зарегистрированы 23 новых случая заболевания COVID-19.
Все стабильно: в Крыму выявили еще 81 заболевшего коронавирусом
За 23 сентября на территории Республики Крым зарегистрирован 81 случай коронавирусной инфекции.
Засуха поставила под угрозу начало отопительного сезона в Крыму
С 15 октября в Крыму официально стартует отопительный сезон. Первыми тепло получат объекты социальной сферы. Жилым домам оно достанется в последнюю очередь, когда среднесуточная температура 5 дней подряд не будет превышать +8 градусов.
Симферополь стал очагом COVID-19 в Крыму
Наибольший уровень заболеваемости пневмониями и COVID-19 сохраняется в Симферополе.
вчера
В Крыму еще 81 новых случаев коронавируса
22 сентября
Масштабный рейд ГИБДД пройдет в Крыму
20 сентября
Мужчина воровал животных по всему Крыму и пускал их «на мясо»
Крымские полицейские задержали мужчину, который на протяжении года по всему полуострову воровал скот и продавал его «на мясо».