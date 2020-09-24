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Коронавирус в Крыму

Два пациента с COVID-19 скончались в Крыму за прошедшие сутки

11:09 четверг, 24 сентября 2020

Два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались за прошедшие сутки в Крыма.

Это следует из информации министерства здравоохранения РК о ситуации с коронавирусной инфекцией в республике.

Общее число умерших пациентов с подтвержденным COVID-19 в Крыму с начала пандемии составило 56 человек.

Количество случаев инфицирования коронавирусом в Крыму превысило 4 тыс. За минувшие сутки инфекция подтверждена у 81 человека.

Выздоровевших за весь период – 2 561 человек, из них 35 за последние сутки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

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В Крыму заявили о беспрецедентном доя сентября уровне заболеваемости ОРВИ. Беспрецедентный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями зафиксирован в Крыму в сентябре.

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