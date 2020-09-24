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Власть

Директора школы в Севастополе оштрафовали за нарушение закона

Директор Севастопольской школы №40 нарушала закон при организации работы столовой. Женщина привлечена к административной ответственности и заплатит штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным ведомства, с сентября по декабрь 2019 года школьников кормил индивидуальный предприниматель, при этом договор аренды помещений пищеблока, обеденного зала, а также технологического оборудования школы не заключался, а арендную плату ИП не платил.

Более того, за воду и электроэнергию бизнесмен также не заплатил ни копейки. Руководство школы это знало и допускало. Таким образом, директор нарушила законодательство о государственной собственности.

«Рассмотрев материалы дела, мировой судья судебного участка № 17 Нахимовского судебного района привлек директора школы к административной ответственности в виде штрафа», - сообщили в прокуратуре.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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