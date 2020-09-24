Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе число заболевших COVID-19 достигло 888 человек: сводка ● Два пациента с COVID-19 скончались в Крыму за прошедшие сутки ● Все стабильно: в Крыму выявили еще 81 заболевшего коронавирусом ● Половина проверенных предприятий Симферополя нарушают эпидрежим ● В Крыму часть больных COVID переводят на домашнее лечение
Часть приезжающих в Крым украинцев уклоняются от тестирования на COVID
В Крым с территории материковой Украины ежедневно пребывает до 800 человек. Однако часть приезжающих не выполняют предписания Роспотребнадзора по прохождению тестирования на коронавирус.
Об этом на оперштабе по борьбе с COVID заявила главный санитарный врач республики Наталья Пеньковская.
«После открытия границы с Украиной количество лиц, пересекающих госграницу, возросло с 250 в сутки до 750-800, а в последние дни уменьшилось до 550-600. Тем не менее, поток остается достаточно большой. Из прибывающих только 13% имеют при себе имеют справки о прохождении теста на COVID. Остальные получают соответствующие предписания. Из них 67% результаты лабораторного исследования в установленные сроки загружают на корпоративный портал, мы эти результаты имеем. По остальным материалы переданы в МВД по республике. Лиц, не прошедших тестирование, ожидает привлечение к административной ответственности», - пояснила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора.
По ее данным, на сегодня уже составлено 69 протоколов в отношении нарушителей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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