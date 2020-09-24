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Коронавирус в Крыму

Часть приезжающих в Крым украинцев уклоняются от тестирования на COVID

16:34 четверг, 24 сентября 2020

В Крым с территории материковой Украины ежедневно пребывает до 800 человек. Однако часть приезжающих не выполняют предписания Роспотребнадзора по прохождению тестирования на коронавирус.

Об этом на оперштабе по борьбе с COVID заявила главный санитарный врач республики Наталья Пеньковская.

«После открытия границы с Украиной количество лиц, пересекающих госграницу, возросло с 250 в сутки до 750-800, а в последние дни уменьшилось до 550-600. Тем не менее, поток остается достаточно большой. Из прибывающих только 13% имеют при себе имеют справки о прохождении теста на COVID. Остальные получают соответствующие предписания. Из них 67% результаты лабораторного исследования в установленные сроки загружают на корпоративный портал, мы эти результаты имеем. По остальным материалы переданы в МВД по республике. Лиц, не прошедших тестирование, ожидает привлечение к административной ответственности», - пояснила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора.

По ее данным, на сегодня уже составлено 69 протоколов в отношении нарушителей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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