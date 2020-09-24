Отдых
Блогер из Китая приехал в Крым на склеенном изолентой автомобиле
Коронавирус дайвингу не помеха. Китайский блогер приехал в Крым на собственном автомобиле, который вызвал интерес уже у блогеров местных.
Крымчанин Сандро Кириак разместил на своей странице в Facebook фото и видео этого чуда техники.
- На водительской двери у него карта Евразии. Еще месяц назад он был у себя дома и погружался в море — здесь у нас решил посмотреть подводный мир Черного у берегов мыса Меганом. Общались долго с помощью гугл-переводчика, ибо его английский вообще не для восприятия. Автомобиль битый-перебитый, все скреплено скотчем и, как оно держится ну, я не знаю, — поделился впечатлениями Сандро.
По его словам, в ближайшее время компанию китайскому драйверу составит француз.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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