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Блогер из Китая приехал в Крым на склеенном изолентой автомобиле

19:01 четверг, 24 сентября 2020

Коронавирус дайвингу не помеха. Китайский блогер приехал в Крым на собственном автомобиле, который вызвал интерес уже у блогеров местных.

Крымчанин Сандро Кириак разместил на своей странице в Facebook фото и видео этого чуда техники.

- На водительской двери у него карта Евразии. Еще месяц назад он был у себя дома и погружался в море — здесь у нас решил посмотреть подводный мир Черного у берегов мыса Меганом. Общались долго с помощью гугл-переводчика, ибо его английский вообще не для восприятия. Автомобиль битый-перебитый, все скреплено скотчем и, как оно держится ну, я не знаю, — поделился впечатлениями Сандро.

По его словам, в ближайшее время компанию китайскому драйверу составит француз.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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