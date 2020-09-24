Блогер из Китая приехал в Крым на склеенном изолентой автомобиле

Коронавирус дайвингу не помеха. Китайский блогер приехал в Крым на собственном автомобиле, который вызвал интерес уже у блогеров местных.

Крымчанин Сандро Кириак разместил на своей странице в Facebook фото и видео этого чуда техники.

- На водительской двери у него карта Евразии. Еще месяц назад он был у себя дома и погружался в море — здесь у нас решил посмотреть подводный мир Черного у берегов мыса Меганом. Общались долго с помощью гугл-переводчика, ибо его английский вообще не для восприятия. Автомобиль битый-перебитый, все скреплено скотчем и, как оно держится ну, я не знаю, — поделился впечатлениями Сандро.

По его словам, в ближайшее время компанию китайскому драйверу составит француз.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Госдуме отказались сделать 31 декабря выходным днем. В Государственной думе РФ не поддержали законопроект ЛДПР, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем.

Туристам в Крыму готовят новый экстремальный аттракцион. На Ай-Петри можно будет подняться по отвесной скале. При этом сама скала будет изуродована металлическими конструкциями.

Какой сегодня праздник 23 сентября. Сегодня, 23 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Байдарской долине велосипедисты устроят многодневную гонку. В окрестностях Севастополя с 24 по 27 сентября пройдет традиционная велогонка «Крымская осень».