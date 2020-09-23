«Застроят Байдарскую долину - Севастополь вымрет»

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В Севастополе застройщик судится с правительством, чтобы возвести в Байдарской долине коммерческие объекты, пишет издание «Форпост».

Часть этой территории входит в заказник, здесь расположено Чернореченское водохранилище – главный источник воды для Севастополя – и местные активисты опасаются, что застройка негативно скажется на экологии региона.

На 15 октября в Арбитражном суде Севастополя назначено очередное заседание, где истец – компания «Али Баир» – будет требовать от департамента архитектуры и градостроительства города разрешить постройку в Байдарской долине образовательного комплекса и коттеджей. Жители сел Байдарской долины и ряд депутатов Заксобрания Севастополя опасаются, что на самом деле застройщик хочет возвести в заповедных местах элитный жилой комплекс.

Журналист из Севастополя Давид Аксельрод рассказал, как коммерческая структура получила право распоряжаться большим количеством участков в Байдарской долине.

– Байдарская долина – в первую очередь заказник, на территории которого серьезно ограничена хозяйственная деятельность. Согласно действующему законодательству, там запрещено строительство любых капитальных сооружений, кроме тех, деятельность которых направлена на сохранение заказника. В случае с вышеобозначенным проектом речь идет о коммерческом строительстве. Еще в советское время в долине был совхоз «Красный октябрь», и когда шла массовая приватизация земель, его члены получили паи. Севастопольская компания «Али Баир», за которой стоят московские девелоперы, планомерно скупала эти участки – всего их теперь у нее 25, общей площадью около 62 гектаров. Однако прав на застройку территории они до сих пор не имеют: это не просто заказник, а еще и водоохранная зона, так что здесь могут располагаться только земли сельхозназначения.

По словам Давида Аксельрода, застройщик обратился к парламенту Севастополя и к Севреестру с требованием изменить целевое назначение этих земель и придать им статус «земли населенных пунктов».

Вот как в 2018 году прокомментировала севастопольским СМИ проект застройки и его критику генеральный директор компаний «Али Баир» и «Второй дом» Татьяна Щеголева:

«Это комплексное развитие территории, которое в действительности является и может стать точкой роста для развития Байдарской долины. Я хотела бы услышать, как в городе воспринимают этот проект, потому что то, что я читаю в прессе – совершенно не то, что мы предлагаем».

Житель села Орлиное Байдарской долины, активист Ленур Усманов убежден, что проект «Али Баир» – лишь первый в планах застройки этой территории.

– К сожалению, прослеживается лоббирование бизнес-проекта, который станет не просто пилотным, а основным ударным, после которого остальные 2900 гектаров Байдарской долины пойдут под застройку. Вслед за этим Севастополь полностью останется без воды. Ситуация с ней пока еще не критическая, однако, к сожалению, владельцы этих земельных паев за 20 лет не удосужились организовать агрохолдинг или частные фермерские хозяйства для целенаправленного и полноценного использования участков. Компания «Али Баир» воспользовалась тем, что люди не возделывают эти фермерские земли, и предложила перевести их под лицей. Естественно, многие местные жители выступили против, потому что в Байдарской долине любая застройка приведет к сложной экологической ситуации. Наличие таких неиспользованных участков не дает никакой компании права переводить земли под свою застройку.

По мнению Ленура Усманова, владельцев таких участков в Байдарской долине следует обязать использовать их по назначению, а если это не удается – по истечении трех лет изъять в пользу государства в связи с неэффективным использованием.

Совет Орлиновского муниципального округа осенью 2020 года принял решение создать специальную комиссию, которая займется планом развития Байдарской долины. В него вошли представители администрации, садовых товариществ и местные жители. Рассматриваемые варианты благоустройства – от создания развлекательной и туристической среды до спортивной и культурной территории. Глава Орлиновского муниципального округа Александр Богуш в комментарии «Первому Севастопольскому» заявил, что сельским хозяйством в этой местности заниматься сложно:

«У нас есть порядка трех тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, которые сегодня не используются по ряду причин: это и водоохранная зона, и Байдарский заказник. Отсутствие воды для орошения – это тоже одна из причин того, что люди не могут заниматься сельским хозяйством».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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