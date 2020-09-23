За севастопольскими нарушителями будут следить беспилотники

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Следить за порядком на севастопольских дорогах теперь будут и квадрокоптеры. Сотрудники ГИБДД и МЧС уже провели совместный рейд и намерены использовать эту меру постоянно.

Основной целью проведенного рейда было выявление нарушений выезда на встречную полосу движения. Квадрокоптеры, оснащенные средствами фиксации, способны в кратчайший срок совершать облет обширных территорий – это позволяет оперативно реагировать на случаи, когда водители пренебрегают установленными правилами.

«С помощью камеры фиксируется нарушение и номер автомобиля, видеозапись предоставляется водителю транспортного средства и составляется административный материал», – говорится в сообщении.

Отметим, что это не первый случай, когда для выявления нарушений и нарушителей используется беспилотная летательная авиация. Как сообщал ForPost, в период особого противопожарного режима сотрудники МЧС применяли квадрокоптеры для патрулирования лесной местности и открытых природных территорий.

Технологии контроля дорожной ситуации совершенствуются, и квадрокоптеры уже применяются во многих регионах, отметил руководитель РОО «Дорожный контроль – Севастополь» Максим Мишин.

«Ко мне практически каждый день обращаются люди, задающие вопросы по поводу камер-треног и отсутствия предупреждающих знаков. У меня ответ один – просто не превышайте скорость, и треноги будут вам не страшны. То же самое и с квадрокоптерами – все это делается ради нашей с вами безопасности. К сожалению, существующих мер безопасности недостаточно: люди продолжают выезжать на полосу встречного движения, и это приводит к ДТП с лобовыми столкновениями и во многих случаях – с летальными исходами».

Еще более серьезной мерой обеспечения безопасности, считает Максим Мишин, стало бы лишение таких водителей права управлять автомобилем, а в некоторых случаях – и его конфискация.

«Зачастую автомобиль становится орудием убийства. И если человек совершил выезд на встречную полосу и послужил причиной серьезного ДТП, таких людей нужно лишать права управления, иногда даже пожизненно – таково мое мнение. Человек осознанно совершил обгон, осознанно подверг других участников движения риску. И не нужно ждать, когда он кого-то убьет. Единственным исключением могут быть случаи, когда выезд на встречную полосу был вынужденным», – подчеркивает глава «Дорожного контроля».

При этом Максим Мишин признает необходимость приводить в порядок дорожную схему: сегодня, по его словам, многое в ней неразумно. Для эффективной работы, считает он, нужна единая структура, которая эффективно занималась бы вопросами организации дорожного движения.

В тексте использованы материалы: Форпост

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