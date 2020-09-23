Происшествия
За лето в Севастополе утонули семь человек
В море в районе Севастополя за летний сезон 2020 года утонули 7 человек. Детей среди погибших не было.
Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю.
«Все случаи отмечены в местах, не оборудованных для купания, причем в основном к трагедии приводило купание в состоянии алкогольного опьянения», - уточнил заместитель руководителя территориального МЧС Дмитрий Зубарев.
При этом отмечается, что в Севастополе было оборудовано 34 пляжа, на которых дежурили спасатели, готовые прийти на помощь.
Кроме того, за лето более 70 человек нарушили правила управления маломерными судами. Более 40 из них были привлечено к административной ответственности за заплыв на лодках, катерах и яхтах в границы зоны купания пляжей. Всего нарушители заплатили штрафов на более чем 560 тысяч рублей.
Купальный сезон в Севастополе в этом году официально начался 15 июня и завершился 15 сентября, однако многие туристы и жители города продолжают отдыхать на море.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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