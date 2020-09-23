Власти рассказали какие районы Симферополя сложнее всего обеспечить водой

фото © wikimapia.org

За прошедший месяц суточное потребление Симферополем воды сократилось со 160 тысяч кубометров в сутки до 120 и гарантированно будет понижаться и дальше.

Этот дефицит воды уже сейчас ощущают на себе жители некоторых районов столицы Крыма. Каким районам достается меньше всего воды и больше всего проблем, в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Симферопольское, Партизанское и Аянское водохранилища, обеспечивающие водой центр Крыма со столицей, могут в сумме давать не более 50 тысяч кубометров. Еще около 70 тысяч кубометров Симферополь получает из артезианских скважин. Проблема в том, что эта вода идет с запада, а значит, районы города будут снабжаться неравномерно. Люди уже начали ощущать дефицит воды на себе, признал руководитель «Воды Крыма».

«Проблемой оказался Киевский район от Москольца и до Марьино. То есть, все, что «смотрит» на север, юг и юго-восток, имеет очень высокие отметки рельефа. Поэтому сейчас мы в аварийном порядке ведем замену трубы протяженностью суммарно около километра от Вилинской насосной станции до села Мирного, чтобы часть этой артезианской воды развернуть на север и восток. В ожидании выполнения этих работ – это достаточно трудоемко, огромные, сложные работы – мы сейчас отсоединили север Крыма – ГРЭС, Аэрофлотский, Комсомольский – от водоснабжения города и перевели их на собственные скважины. Планируем, что к вечеру ситуация должна стабилизироваться», - пояснил Баженов.

Еще в более худшем положении оказались районы Симферополя, максимально удаленные от всех источников воды – Каменка, Белое 1-5, Хошкельды, Ак-Мечеть, Фонтаны.

«Где-то за два-три дня, максимум за неделю мы этот самый проблемный восточный выход из города все равно снимем с полного безводья», - пообещал Баженов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Эксперт считает, что экономить воду в Крыму надо было уже три года назад. Разрабатывать водную стратегию Крыма и систему экономии воды нужно было еще с 2016 года, поскольку это был последний полноводный год климатического цикла.

Посол Украины в ООН: «Если Россия хочет днепровскую воду для Крыма, она должна попросить». Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица считает, что обсуждать возобновление поставок днепровской воды в Крым можно лишь в том случае, если Россия официально обратится с такой просьбой к властям Украины и при этом признает себя страной-оккупантом.

Не решит проблему: в Крыму рассказали об эффективности вызова осадков. Использование одного лишь метода по искусственному вызову осадков не решит проблему с нехваткой воды в Крыму.

Новый трубопровод в Симферополь проложат только к концу октября. Прокладка километра трубы от насосной станции Веселое, который обеспечит водой Киевский район Симферополя, идет в соответствии с графиком.