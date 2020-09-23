Водный кризис
Развитие сюжета: Крымчане не хотят делиться водой с Севастополем ● Эксперт считает, что экономить воду в Крыму надо было уже три года назад ● Не решит проблему: в Крыму рассказали об эффективности вызова осадков ● Новый трубопровод в Симферополь проложат только к концу октября ● В Симферополе установят круглосуточное видеонаблюдение у всех емкостей для воды
Власти рассказали какие районы Симферополя сложнее всего обеспечить водой
фото © wikimapia.org
За прошедший месяц суточное потребление Симферополем воды сократилось со 160 тысяч кубометров в сутки до 120 и гарантированно будет понижаться и дальше.
Этот дефицит воды уже сейчас ощущают на себе жители некоторых районов столицы Крыма. Каким районам достается меньше всего воды и больше всего проблем, в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.
Симферопольское, Партизанское и Аянское водохранилища, обеспечивающие водой центр Крыма со столицей, могут в сумме давать не более 50 тысяч кубометров. Еще около 70 тысяч кубометров Симферополь получает из артезианских скважин. Проблема в том, что эта вода идет с запада, а значит, районы города будут снабжаться неравномерно. Люди уже начали ощущать дефицит воды на себе, признал руководитель «Воды Крыма».
«Проблемой оказался Киевский район от Москольца и до Марьино. То есть, все, что «смотрит» на север, юг и юго-восток, имеет очень высокие отметки рельефа. Поэтому сейчас мы в аварийном порядке ведем замену трубы протяженностью суммарно около километра от Вилинской насосной станции до села Мирного, чтобы часть этой артезианской воды развернуть на север и восток. В ожидании выполнения этих работ – это достаточно трудоемко, огромные, сложные работы – мы сейчас отсоединили север Крыма – ГРЭС, Аэрофлотский, Комсомольский – от водоснабжения города и перевели их на собственные скважины. Планируем, что к вечеру ситуация должна стабилизироваться», - пояснил Баженов.
Еще в более худшем положении оказались районы Симферополя, максимально удаленные от всех источников воды – Каменка, Белое 1-5, Хошкельды, Ак-Мечеть, Фонтаны.
«Где-то за два-три дня, максимум за неделю мы этот самый проблемный восточный выход из города все равно снимем с полного безводья», - пообещал Баженов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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