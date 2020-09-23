Власти Крыма выделили более 259 млн рублей на надбавки учителям

Более 259 миллионов рублей выделит крымское правительство муниципалитетам для того, чтобы выплачивать надбавки учителям в школах за классное руководство.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Совмина РК.

122,6 миллиона рублей из этих денег будет доведено до городских округов. Наибольшая сумма предусмотрена для Симферополя (44,7 млн рублей), Ялты (14,4 млн рублей) и Евпатории (13,4 млн рублей), меньше всего требуется на выплаты классным руководителям в Саках (3,38 миллиона рублей), Армянске и Красноперекопске (по 3,046 млн рублей каждому).

Оставшиеся 136 миллионов пойдут на выплаты учителям в муниципальных районах.

Наибольшая сумма предусмотрена для Симферопольского (20,2 млн рублей), Бахчисарайского (14,2 млн рублей) и Красногвардейского районов (13,48 млн рублей) , меньше всего требуется Красноперекопскому району (4,296 миллиона рублей).

Выплаты за нагрузку в виде классного руководства учителя будут получать ежемесячно в размере 5000 рублей без учета НДС, уточнили в Министерстве образования республики.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Российский бизнесмен Ротенберг мог использовать банк Barclays для обхода санкций. Близкий к президенту России Владимиру Путину бизнесмен Аркадий Ротенберг, вероятно, мог использовать банк Barclays в Лондоне для обхода американских и европейских санкций, наложенных на него в 2014 году после крымских событий.

В Севастополе создадут фонд обманутых дольщиков. Эта структура поможет с завершением строительства проблемных домов.

В Севастополе россиян и иностранцев уравняли в зарплате. Власти Севастополя установили субъектовый коэффициент на рынке труда, по которому рассчитывается сумма налога на доходы граждан.

Крымчане массово пошли за микрозаймами. В Республике Крым в части выполнения установленных целевых показателей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» осуществлен ряд мероприятий, позволивших выполнить установленные целевые показатели некоторых региональных проектов.