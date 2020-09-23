Власти Крыма сообщили о тысячах предпринимателей, получивших субсидию

Власти Крыма выплатили региональную субсидию почти 21 тыс предпринимателей, относящихся к наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса отраслям.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сегодня осуществлена очередная выплата в размере 152,9 млн рублей субъектам хозяйствования по 2 729 заявкам. В настоящее время осуществлена выплата региональной субсидии на общую сумму 1,87 млрд рублей. С начала приема заявлений удовлетворено 20 728 заявок», – написал Аксенов.

Он напомнил, что заявление на получение субсидии можно подать до 31 октября. Предпринимателям, у которых ОКВЭД не соответствует основному фактически осуществляемому виду деятельности, для получения субсидии необходимо привести его в соответствие в налоговом органе и подать заявку на получение меры поддержки. Основной ОКВЭД будет определяться на дату подачи заявки.

Ранее сообщалось, что предприниматели получили 2,5 млрд рублей поддержки. Из них 1,6 млрд рублей это федеральная субсидия на поддержку занятости.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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