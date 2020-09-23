Власти Крыма объяснили отказ от опреснения воды

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В ближайшее время не стоит всерьез рассматривать возможность установки опреснительного завода в Крыму, так как в России нет компаний, которые могли бы построить предприятие необходимой мощности.

Об этом на очередном заседании Госсовета Крыма заявил глава МинЖКХ Крыма Дмитрий Черняев.

«Вопрос опреснения в республике давно звучит. Почему республика не рассматривает возможность строительства опреснительных установок? В России таких производителей на такой объем нет. Мощность установок, которые когда-либо были построены в ближайших странах, составляли 20 тыс. куб метров. Предприятие было построено в Казахстане. Только сейчас там приступают ко второй очереди – 40 тыс. кубометров», - пояснил министр.

По данным Черняева, на данный момент в Геленджике приступили к разработке проектно-сметной документации такого предприятия на 10 тыс. кубометров.

«По предварительной оценке, цифры очень меняются, на нашу производительность для обеспечения только Симферополя сама площадка будет стоить около 20-30 млрд. рублей. Подвоз воды и работа по утилизации отходов прибавит значительные цифры», - добавил он, отметив, что установку необходимо строить вблизи моря.

По оценке главы МинЖКХ республики, тема строительства такого завода «перспективная, но не даст быстрых решений».

На данный момент власти Крыма работают над снижением потерь в водопроводных сетях.«Нами разработана программа по снижению потерь воды. Она большая, там порядка 8 млрд рублей, из которых 7,1 млрд рублей предполагается распределить на Симферополь», - сказал Дмитрий Черняев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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