Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Уже 46 классов в 21-й крымской школе ушли на карантин ● В реанимации главного ковидного госпиталя в Симферополе 25 тяжелых пациентов ● Число погибших от COVID-19 в Севастополе увеличилось до 25 человек ● Три человека с подтвержденным COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● В Крыму будет расследовать смерть двух ковидных больных дома
Вице-премьера Крыма Романовскую отправили лечить ковид в Москву
фото © Новый день
Вице-премьера Крыма Елену Романовскую, заразившуюся коронавирусом, отправили лечиться в Москву.
Романовскую госпитализировали в ковидный госпиталь на базе симферопольской больницы №7 10 сентября. За несколько дней до этого она посетила фестиваль «Пара-Крым» в Евпатории, а 8 сентября принимала участие в заседании Совета министров – везде была без маски, социальная дистанция не соблюдалась.
Болезнь Романовской протекает в тяжелой форме: выявлено большое поражение легких, ее пришлось подключить к аппарату ИВЛ.
Однако это не помогло. И Романовскую отправили в Москву. По данным источников, сейчас она находится в Коммунарке (МГКБ №40).
Некоторые инсайдеры сообщают, что вице-премьера ввели в медикаментозную кому, но источники агентства в Совете министров РК это не подтверждают.
Отметим, что отправлять пациентов с ковидом в Москву – это исключение для Крыма, а не обычная практика.
Между тем, число выявленных инфицированных в РК приблизилось к 4 тысячам, от коронавируса умерли 54 человека. Крымчане жалуются, что людей с высокой температурой и симптомами инфекции отказываются госпитализировать, ссылаясь на нехватку мест в больницах.
В тексте использованы материалы: Новый день
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