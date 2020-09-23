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Коронавирус в Крыму

Вице-премьера Крыма Романовскую отправили лечить ковид в Москву

15:00 среда, 23 сентября 2020
Вице-премьера Крыма Романовскую отправили лечить ковид в Москву

фото © Новый день

Вице-премьера Крыма Елену Романовскую, заразившуюся коронавирусом, отправили лечиться в Москву.

Романовскую госпитализировали в ковидный госпиталь на базе симферопольской больницы №7 10 сентября. За несколько дней до этого она посетила фестиваль «Пара-Крым» в Евпатории, а 8 сентября принимала участие в заседании Совета министров – везде была без маски, социальная дистанция не соблюдалась.

Болезнь Романовской протекает в тяжелой форме: выявлено большое поражение легких, ее пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

Однако это не помогло. И Романовскую отправили в Москву. По данным источников, сейчас она находится в Коммунарке (МГКБ №40).

Некоторые инсайдеры сообщают, что вице-премьера ввели в медикаментозную кому, но источники агентства в Совете министров РК это не подтверждают.

Отметим, что отправлять пациентов с ковидом в Москву – это исключение для Крыма, а не обычная практика.

Между тем, число выявленных инфицированных в РК приблизилось к 4 тысячам, от коронавируса умерли 54 человека. Крымчане жалуются, что людей с высокой температурой и симптомами инфекции отказываются госпитализировать, ссылаясь на нехватку мест в больницах.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Число погибших от COVID-19 в Севастополе увеличилось до 25 человек. В больницах Севастополя за сутки были зафиксированы еще две смерти от коронавируса.

Три человека с подтвержденным COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Три человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму за истекшие сутки.

В Крыму будет расследовать смерть двух ковидных больных дома. Глава РК Сергей Аксенов инициировал служебное расследование из-за смерти двух человек, которых не госпитализировали медики.

Симферополь стал очагом COVID-19 в Крыму. Наибольший уровень заболеваемости пневмониями и COVID-19 сохраняется в Симферополе.

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Коронавирус в Крыму
Вице-премьера Крыма Романовскую отправили лечить ковид в Москву

Вице-премьера Крыма Романовскую отправили лечить ковид в Москву

Вице-премьера Крыма Елену Романовскую, заразившуюся коронавирусом, отправили лечиться в Москву.

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