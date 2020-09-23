Верховный суд Крыма оставил без изменений приговор владельцу «Тайгана»

Верховный суд Крыма сегодня в апелляционном порядке оставил без существенных изменений приговор суда первой инстанции, вынесенный владельцу парка львов «Тайган» Олегу Зубкову по делу о нападении хищника на туристку.

Как сообщили в суде, в приговор внесли реквизиты для перечисления назначенного штрафа.

«По итогам судебного рассмотрения судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Крым определила приговор Белогорского районного суда Республики Крым от 14 июля 2020 года в отношении Зубкова Олега Алексеевича изменить. Было указано изменить соответствующие реквизиты по перечислению штрафа. В остальной части приговор суда оставлен без изменения. Апелляционные представления государственного обвинителя и апелляционные жалобы с дополнениями к ним оставлены без удовлетворения», – сообщили в суде.

В суде напомнили, что Зубков признан виновным и осужден по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ – предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предприниматель получил штраф в размере 400 тыс рублей. Также суд постановил вынести в отдельное производство гражданский иск туристки, которую покусал лев.

Нападение льва на посетительницу произошло в парке «Тайган» в июле 2018 года. Лев укусил за руку туристку из Кировской области во время фотосъемки. По данному факту было возбуждено уголовное дело, рассмотрение которого по существу началось в ноябре прошлого года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Львица родила двух малышей в саванне крымского «Тайгана». Львица Симона родила двух малышей в саванне крымского сафари-парка «Тайган».

На суде по делу укушенной туристки в «Тайгане» рассмотрели дополнительные экспертизы. В Верховном суде Крыма в рамках рассмотрения апелляционных жалоб по делу укушенной туристки Ольги Соломиной в белогорском парке львов «Тайган» 10 сентября рассмотрели ряд новых экспертиз, сообщил владелец парка Олег Зубков.

«Их негде содержать»: российский цирк отдал крымскому «Тайгану» восемь тигров. Росгосцирк передал в крымский сафари-парк «Тайган» восемь суматранских тигров.

Животные российского цирка Запашного поселились в крымском «Тайгане». Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков утверждает, что принял на содержание московский цирк М.М. Запашного вместе с тиграми, лошадьми, медведями и другими животными.