Великобритания начала глушить радары российских С-400 в Крыму

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Британские военные самолеты ставят помехи российским средствам ПВО.

Информация о том, что неожиданное появление у российских границ большого количества военных самолетов ВВС Великобритании с целью постановки помех российским радарам и средствам ПВО подтверждена военными.

Так, согласно данным издания «Военное обозрение», основной целью присутствия 28 боевых и разведывательных самолетов ВВС Великобритании является выявление уязвимостей российских средств противовоздушной обороны, что означает, что на российские комплексы С-300 и С-400 осуществляется целенаправленное радиоэлектронное воздействие.

«ВВС и ВМС Великобритании повысили активность у границ Российской Федерации, проводя патрулирование. Так они выявляют уязвимые места противовоздушной обороны РФ, чтобы впоследствии иметь возможность их использовать. Патрулирование проводится с конца августа. Издание называет его «беспрецедентной операцией по переводу российских военных в оборонительное положение». В дальних полетах участвуют 28 британских самолетов. Они действуют над Черным морем и в арктической зоне вблизи Кольского полуострова. Каждый вылет выполняется группой из пяти боевых машин. В операции задействованы истребители «Тайфун», самолеты заправщики Voyager, самолеты-разведчики Sentry E-3 Awacs и RC-135, а также самолеты наземной радиолокационной разведки Sentinel», - об этом сообщает издание «Военное обозрение».

Специалисты полагают, что из-за того, что радиоэлектронное воздействие на российские системы может осуществляться в различных диапазонах, столь большое количество средств боевой и разведывательной авиации Великобритании может означать лишь одно – подготовку к массированному удару, либо же отработку таких действий.

«Британцы вполне могут изучать «дыры» российских средств ПВО, в том числе возможность работы в многозадачном режиме. Такое наблюдается впервые и России следует быть готовой к любому развитию ситуации», - отмечает специалист.

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