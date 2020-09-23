Власть
В Севастополе пообещали создать рыбопромышленный кластер
Власти Севастополя планируют создание регионального рыбопромышленного кластера аквакультуры.
Об этом сообщила вице-губернатор Мария Литовко, пишет «Новый Севастополь».
«У нас еще в начале года было определено, что мы будем идти по пути создания рыбопромышленного кластера. Это полный цикл от выращивания и вылова до переработки и в том числе, например, консервирования, заморозки и дальнейшей реализации с помощью различных инструментов – как в больших торговых сетях, так и создание сети мест севастопольской продукции в нашем же регионе», – заявила она.
В связи с этим, по словам вице-губернатора, теме развития аквакультуры будет уделено значительное внимание на предстоящем Международном морском бизнес-форуме, который состоится в Севастополе в начале октября.
Ранее предполагалось, что на Северной стороне Севастополя расположится береговая база для мидийных и устричных ферм.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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