В Севастополе нашли место приюту для бездомных животных

Приют для 1000 бездомных животных планируют расположить в районе Федюхиных высот в Севастополе, сообщает НТС.

Такой вариант на одной из встреч с Михаилом Развожаевым был предложен севастопольскими зоозащитниками.

Проектные и изыскательские работы выполнит единый исполнитель, назначенный правительством города (напомним, Севастополь и Крым временно освобождены от обязательности конкурсных процедур). Контракт на проектирование должны заключить до конца года.

Необходимую сумму на строительство приюта 23 млн рублей планируется выделить при перераспределении бюджетных средств. Комиссия заксобрания по бюджету такое предложение правительства уже одобрила.

Вопрос о необходимости построить в Севастополе приют для бездомных животных поднимался многократно, в том числе депутатами заксобрания. В августе 2019 года, когда принимался закон «О некоторых вопросах в области обращения с животными в городе Севастополе», врио губернатора Михаил Развожаев, в отличие от своего предшественника, согласился, что приют необходим.

«Ситуация, на мой взгляд, достаточно тяжелая – ее можно оценить даже по количеству обращений. Сейчас на мое имя поступает огромное количество обращений севастопольцев и, наверное, каждое третье посвящено бездомным животным. Я лично съездил в инициированный частным лицом приют в Орлином, посмотрел – ну это безумие какое-то», – поделился он впечатлениями.

Зоозащитники предлагали создать приют-парк с общественным пространством, где горожане смогут выбрать себе животное. Однако пока речь идет просто о приюте.

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