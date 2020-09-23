В реанимации главного ковидного госпиталя в Симферополе 25 тяжелых пациентов

фото © pixabay.com

Крымские медики оценивают состояние 28 COVID-положительных пациентов как тяжелое, из них 25 человек находятся в реанимации.

Об этом во время заседания оперштаба по коронавирусу сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

«В течение недели количество пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией составило 556 человек, с выздоровлением выписаны 356 человек, – сообщил он. – Из находящихся сегодня на лечении у нас 28 человек находятся в тяжелом состоянии. 25 пациентов – в реанимации, 7 из них на ИВЛ».

Также министр сообщил, что в Крыму разворачивают дополнительные койки для пациентов с COVID-19. «По состоянию на 23 сентября в медицинских организациях развернуты 1 302 койки, однако мы планируем в ближайший день развернуть 94 койки. В понедельник мы планируем развернуть еще 140 коек», – сообщил Чемоданов.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 3 972 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 2 526 человек, из них 57 за последние сутки. Общее число умерших с начала пандемии составило 51 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Три человека с подтвержденным COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Три человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму за истекшие сутки.

В Крыму будет расследовать смерть двух ковидных больных дома. Глава РК Сергей Аксенов инициировал служебное расследование из-за смерти двух человек, которых не госпитализировали медики.

Симферополь стал очагом COVID-19 в Крыму. Наибольший уровень заболеваемости пневмониями и COVID-19 сохраняется в Симферополе.

В Крыму еще 83 новых случаев коронавируса. За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 83 случая коронавирусной инфекции.