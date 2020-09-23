Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Число погибших от COVID-19 в Севастополе увеличилось до 25 человек ● Три человека с подтвержденным COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● В Крыму будет расследовать смерть двух ковидных больных дома ● Симферополь стал очагом COVID-19 в Крыму ● В Крыму еще 83 новых случаев коронавируса
В реанимации главного ковидного госпиталя в Симферополе 25 тяжелых пациентов
фото © pixabay.com
Крымские медики оценивают состояние 28 COVID-положительных пациентов как тяжелое, из них 25 человек находятся в реанимации.
Об этом во время заседания оперштаба по коронавирусу сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.
«В течение недели количество пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией составило 556 человек, с выздоровлением выписаны 356 человек, – сообщил он. – Из находящихся сегодня на лечении у нас 28 человек находятся в тяжелом состоянии. 25 пациентов – в реанимации, 7 из них на ИВЛ».
Также министр сообщил, что в Крыму разворачивают дополнительные койки для пациентов с COVID-19. «По состоянию на 23 сентября в медицинских организациях развернуты 1 302 койки, однако мы планируем в ближайший день развернуть 94 койки. В понедельник мы планируем развернуть еще 140 коек», – сообщил Чемоданов.
Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 3 972 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 2 526 человек, из них 57 за последние сутки. Общее число умерших с начала пандемии составило 51 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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