В ООН заявили, что «пакет Яровой» ущемляет религию в Крыму

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Глава мониторинговой миссии ООН по наблюдению за правами человека на Украине Матильда Богнер заявила, что пакет антитеррористических законов, принятый в России, ограничивает свободу вероисповедания в Крыму.

«РФ приняла законы против экстремистов, они ссылаются на «пакет Яровой» в Крыму и это ограничивает высказывание о религиозных подходах протестантов, свидетелях Иеговы (запрещенная в РФ экстремистская организация - ред.), мусульманах, мессианских евреях, а также харе кришна, которые находятся на полуострове», - цитирует Богнер агентство РИА Новости.

В 2016 году в России был принят ряд антитеррористических законов («пакет Яровой» – по имени одного из автора политика Ирины Яровой). Они обязывают операторов связи и интернет-компании хранить информацию о переписках и разговорах пользователей.

С июля 2018 года операторы обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения в течение шести месяцев, с 1 октября - интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение пяти лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.

По словам представителей крупнейших российских операторов, это потребует существенных затрат на закупку оборудования.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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