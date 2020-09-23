В МИД РФ прокомментировали захват крымчан нигерийскими пиратами

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Министерство иностранных дел России делает все, чтобы освободить пятерых моряков, оказавшихся в плену и нигерийских пиратов.

Об этом говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.

Как ранее сообщалось, в начале мая 2020 года в Гвинейском заливе пиратами были захвачены пятеро моряков, находившихся на судах Rio Mitong и Djibloho. Среди них оказались один гражданин Украины, один гвинеец и трое крымчан, которые пятый месяц удерживаются где-то в джунглях Нигерии.

«Судьба этих россиян вызывает особую тревогу, поскольку процесс их освобождения затянулся, а пираты периодически выдвигают все новые ультиматумы. Прилагаем все усилия для скорейшего освобождения моряков», - говорится в сообщении МИД.Российские дипломаты призвали россиян «тщательно взвешивать все риски».

«Судоходство в этом районе Атлантического океана стало крайне опасным и представляет реальную угрозу жизни для тех, кто работает по контрактам в составе экипажей кораблей, совершающих рейсы в данном регионе. Призываем все заинтересованные стороны, власти и силовые структуры государств Гвинейского залива консолидировать усилия для принятия эффективных превентивных мер и пресечения пиратской активности», - сообщили в МИД РФ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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