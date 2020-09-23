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Коронавирус в Крыму

В Крыму заявили о беспрецедентном доя сентября уровне заболеваемости ОРВИ

17:13 среда, 23 сентября 2020
В Крыму заявили о беспрецедентном доя сентября уровне заболеваемости ОРВИ

фото © Новости Крыма

Беспрецедентный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями зафиксирован в Крыму в сентябре.

Об этом на заседании оперштаба по вопросу предупреждения распространения COVID-19 сообщили глава регионального Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

— В настоящее время начинается подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. На сегодняшний день Республика Крым подошла к пороговому уровню заболеваемости ОРВИ, что для республики беспрецедентно. Обычно у нас подъем ОРВИ и к порогу мы подходили в декабре, а порог переходили в ноябре, — рассказала Наталья Пеньковская..

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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