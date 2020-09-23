Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму почти все заболевшие коронавирусом не носили маски ● Даже Константинов призвал соблюдать масочный режим ● Вице-премьера Крыма Романовскую отправили лечить ковид в Москву ● Уже 46 классов в 21-й крымской школе ушли на карантин ● В реанимации главного ковидного госпиталя в Симферополе 25 тяжелых пациентов
В Крыму заявили о беспрецедентном доя сентября уровне заболеваемости ОРВИ
фото © Новости Крыма
Беспрецедентный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями зафиксирован в Крыму в сентябре.
Об этом на заседании оперштаба по вопросу предупреждения распространения COVID-19 сообщили глава регионального Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
— В настоящее время начинается подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. На сегодняшний день Республика Крым подошла к пороговому уровню заболеваемости ОРВИ, что для республики беспрецедентно. Обычно у нас подъем ОРВИ и к порогу мы подходили в декабре, а порог переходили в ноябре, — рассказала Наталья Пеньковская..
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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