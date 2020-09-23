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В Крыму задержали мужчину, который украл в Петербурге золото
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Сотрудники уголовного розыска задержали в Крыму жителя Санкт-Петербурга, который летом этого года украл из ломбарда в городе золото на сумму 7 млн рублей.
Об этом сообщили журналистам в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области.
«В поселке Олива города Ялты Республики Крым сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области по подозрению в совершении данного преступления задержали 49-летнего уроженца Челябинска, постоянно проживающего в Санкт-Петербурге», - говорится в сообщении.
По данным ведомства, золотые украшения из ломбарда на улице Ленсовета в Петербурге пропали 30 июля, после чего полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ о краже.
Как удалось установить в ходе расследования, ранее судимый мужчина работал в этом ломбарде и похитил из него золотые украшения на общую сумму в 7 млн рублей. Затем он стер записи с камер наблюдения в ломбарде и уехал из Петербурга в курортный город.
В настоящее время полицейские выясняют местонахождение похищенного золота.
В тексте использованы материалы: ТАСС
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