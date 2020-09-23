В Крыму задержали мужчину, который украл в Петербурге золото

фото © regnum.ru

Сотрудники уголовного розыска задержали в Крыму жителя Санкт-Петербурга, который летом этого года украл из ломбарда в городе золото на сумму 7 млн рублей.

Об этом сообщили журналистам в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«В поселке Олива города Ялты Республики Крым сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области по подозрению в совершении данного преступления задержали 49-летнего уроженца Челябинска, постоянно проживающего в Санкт-Петербурге», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, золотые украшения из ломбарда на улице Ленсовета в Петербурге пропали 30 июля, после чего полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ о краже.

Как удалось установить в ходе расследования, ранее судимый мужчина работал в этом ломбарде и похитил из него золотые украшения на общую сумму в 7 млн рублей. Затем он стер записи с камер наблюдения в ломбарде и уехал из Петербурга в курортный город.

В настоящее время полицейские выясняют местонахождение похищенного золота.

В тексте использованы материалы: ТАСС

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму отдыхающий из России выстрелил в лицо оппоненту во время потасовки. Приезжий из Ульяновска выстрелил в лицо из пневматического оружия местному жителю в баре в Симферополе.

В Севастополе мужчина поджег машину товарища. Севастопольские полицейские задержали подозреваемого в умышленном поджоге автомобиля своего знакомого, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.

У жителя Симферополя ночью в парке похитили 52 тысячи рублей. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Киевский» Управления МВД России по г. Симферополю задержали двух граждан по подозрению в совершении грабежа на территории крымской столицы.

В Крыму двое грабителей напали на пожилого мужчину на прогулке в парке. В Симферополе нашли и заключили под стражу двух грабителей, которые открыто похитили у 60-летнего мужчины мобильный телефон, часы и деньги прямо в городском парке.