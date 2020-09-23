В Крыму военнослужащего будут судить за гибель двух десантников

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Крымский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении военнослужащего воздушно-десантных войск, который обвиняется в халатности при десантировании летом прошлого года, сообщила пресс-служба суда.

«Органами предварительного следствия Петров обвиняется в том, что он в июне 2019 года ненадлежаще исполнял обязанности руководителя десантирования, что привело к гибели двух военнослужащих», - говорится в пресс-релизе.

По данным следователей, у двух десантников не было авиационных спасательных жилетов. Кроме того, не был готов к работе спасательный пост, «выставленный на водоем».

Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, двое военнослужащих контрактной службы одной из воинских частей ВДВ, дислоцированных в Крыму, погибли после неудачного десантирования: они приземлились «на водную поверхность» и не смогли своевременно освободиться от подвесной системы парашюта.

Инцидент произошел в ходе выполнения плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне «Старый Крым».

Причины происшествия совместно с правоохранительными органами устанавливала комиссия командования ВДВ.

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