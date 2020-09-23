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Происшествия

В Крыму с затонувшего теплохода подняли 8500 единиц взрывчатки

В Феодосийском заливе спасатели продолжают разминирование грузового теплохода «Жан Жорес», который затонул у берегов Крыма во время Второй мировой войны.

Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Работы со снарядами, находящимися на борту погибшего судна, проводила группа крымского и севастопольского главков МЧС России. Водолазы провели обследование, подготовили места для швартовки.

По информации ведомства, на данный момент с борта «Жан Жореса» спецгруппа подняла более 8,5 тысячи взрывоопасных предметов. Для этого водолазам-пиротехникам понадобилось 49 погружений. Все поднятые снаряды были уничтожены на полигоне.

Это уже не первые пиротехнические работы на затонувшем судне. Год назад во время операции по разминированию теплохода, специалисты-пиротехники обнаружили и уничтожили 49,5 тысячи патронов и 11,6 тысячи взрывоопасных предметов, совершив почти 340 погружений. 

Теплоход «Жан Жорес», осуществлявший транспортные перевозки в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции, в январе 1942 года был атакован авиацией противника и получил серьезные повреждения. Команде удалось отремонтировать судно и направиться в Феодосию. Однако буквально через несколько дней корабль подорвался на магнитной мине. После долгой борьбы за жизнь под обстрелами противника было принято решение затопить корабль.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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