Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.3
воздух +25
море +22

Происшествия

В Крыму пострадавшую туристку сняли со скалы Зуб

14:49 среда, 23 сентября 2020

Возле поселка Курортное в Феодосии спасатели эвакуировали со скалы Зуб пострадавшую туристку.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

«Женщина во время прогулки оступилась на крутом спуске и подвернула ногу на сыпучем грунте у подножия горы. Спасатели обнаружили ее в районе скалы Зуб, оказали первую помощь и на носилках доставили к автомобилю скорой медицинской помощи», - отметили в чрезвычайном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в подобные ситуации часто попадают люди, которые плохо подготовились к походу, не знают местность и особенности ландшафта и рельефа.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Не было с собой таблеток: в Крымских горах со скалы снимали туристку. Во время похода 51-летней женщине в Крыму стало плохо.

На Ангарском перевале в Крыму потерялись туристы. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали помощь туристам в районе Ангарского перевала.

В Крыму девушка сорвалась со скалы прямо в Чашу Любви. В районе Чаши любви на мысе Тарханкут девушка сорвалась со скалы, пролетев 4 метра.

Крымские спасатели сняли со скалы заблудившихся на Ай-Петри туристов. Сотрудники «Крым-Спас» оказали помощь четырем туристам, заблудившимся на горе Ай-Петри, сообщила пресс-служба МЧС республики.

Власть
Украинские и американские военные блокируют почти все подходы к Крыму

Украинские и американские военные блокируют почти все подходы к Крыму фото

В подтверждение правдивости своей публикации авторы демонстрируют карту, где зеленым цветом выделены контролируемые вокруг Крыма зоны.

Власть
Джевелин не полетел: военные оконфузились на учениях в присутствии Зеленского

Джевелин не полетел: военные оконфузились на учениях в присутствии Зеленского

Информацию подтвердил командующий войсками оперативного командования Север генерал-майор Валерий Залужный.

Коронавирус в Крыму
Вице-премьера Крыма Романовскую отправили лечить ковид в Москву

Вице-премьера Крыма Романовскую отправили лечить ковид в Москву

Вице-премьера Крыма Елену Романовскую, заразившуюся коронавирусом, отправили лечиться в Москву.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации