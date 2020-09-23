Происшествия
В Крыму пострадавшую туристку сняли со скалы Зуб
Возле поселка Курортное в Феодосии спасатели эвакуировали со скалы Зуб пострадавшую туристку.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
«Женщина во время прогулки оступилась на крутом спуске и подвернула ногу на сыпучем грунте у подножия горы. Спасатели обнаружили ее в районе скалы Зуб, оказали первую помощь и на носилках доставили к автомобилю скорой медицинской помощи», - отметили в чрезвычайном ведомстве.
В пресс-службе добавили, что в подобные ситуации часто попадают люди, которые плохо подготовились к походу, не знают местность и особенности ландшафта и рельефа.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Не было с собой таблеток: в Крымских горах со скалы снимали туристку. Во время похода 51-летней женщине в Крыму стало плохо.
На Ангарском перевале в Крыму потерялись туристы. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали помощь туристам в районе Ангарского перевала.
В Крыму девушка сорвалась со скалы прямо в Чашу Любви. В районе Чаши любви на мысе Тарханкут девушка сорвалась со скалы, пролетев 4 метра.
Крымские спасатели сняли со скалы заблудившихся на Ай-Петри туристов. Сотрудники «Крым-Спас» оказали помощь четырем туристам, заблудившимся на горе Ай-Петри, сообщила пресс-служба МЧС республики.
Украинские и американские военные блокируют почти все подходы к Крыму фото
В подтверждение правдивости своей публикации авторы демонстрируют карту, где зеленым цветом выделены контролируемые вокруг Крыма зоны.
Джевелин не полетел: военные оконфузились на учениях в присутствии Зеленского
Информацию подтвердил командующий войсками оперативного командования Север генерал-майор Валерий Залужный.
Вице-премьера Крыма Романовскую отправили лечить ковид в Москву
Вице-премьера Крыма Елену Романовскую, заразившуюся коронавирусом, отправили лечиться в Москву.
Синоптики обещают холодный и дождливый октябрь в Крыму
Последняя неделя сентября в республике будет необычайно теплой и сухой, но в октябре туристов и крымчан ждут похолодание и дожди.
20 сентября
Симферополь стал очагом COVID-19 в Крыму
6 часов назад
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости