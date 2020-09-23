В Крыму пострадавшую туристку сняли со скалы Зуб

Возле поселка Курортное в Феодосии спасатели эвакуировали со скалы Зуб пострадавшую туристку.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

«Женщина во время прогулки оступилась на крутом спуске и подвернула ногу на сыпучем грунте у подножия горы. Спасатели обнаружили ее в районе скалы Зуб, оказали первую помощь и на носилках доставили к автомобилю скорой медицинской помощи», - отметили в чрезвычайном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в подобные ситуации часто попадают люди, которые плохо подготовились к походу, не знают местность и особенности ландшафта и рельефа.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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