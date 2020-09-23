Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Даже Константинов призвал соблюдать масочный режим ● Вице-премьера Крыма Романовскую отправили лечить ковид в Москву ● Уже 46 классов в 21-й крымской школе ушли на карантин ● В реанимации главного ковидного госпиталя в Симферополе 25 тяжелых пациентов ● Число погибших от COVID-19 в Севастополе увеличилось до 25 человек
В Крыму почти все заболевшие коронавирусом не носили маски
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Большинство крымчан и гостей республики не соблюдают масочный режим.
Так, 95% заразившихся коронавирусом признались, что не носили средства защиты в общественных местах. Такие данные главный санитарный врач полуострова Наталья Пеньковская озвучила на оперативном штабе по противодействию COVID.
«Во время эпидрасследования, при опросе заболевших 95% подтверждают нарушение масочного режима и в общественных местах, и в транспорте. Это бич нашего менталитета, потому что население не соблюдает прописанные правила, которые установлены с целью снижения рисков распространения инфекции», - заявила Пеньковская.
Также специалист сообщила, что правоохранительные органы практически не составляют протоколы за нарушение масочного режима.
«Мероприятия, проводимые муниципалитетами, сегодня не дают результата… В структуре заболевших увеличилось количество случаев пневмоний и значительно снизилось число бессимптомных и легких», - добавила главный санитарный врач Крыма.
Ранее власти региона приняли решение об увеличении количества мест для ковидных больных.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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