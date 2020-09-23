В Крыму почти все заболевшие коронавирусом не носили маски

фото © pixabay.com

Большинство крымчан и гостей республики не соблюдают масочный режим.

Так, 95% заразившихся коронавирусом признались, что не носили средства защиты в общественных местах. Такие данные главный санитарный врач полуострова Наталья Пеньковская озвучила на оперативном штабе по противодействию COVID.

«Во время эпидрасследования, при опросе заболевших 95% подтверждают нарушение масочного режима и в общественных местах, и в транспорте. Это бич нашего менталитета, потому что население не соблюдает прописанные правила, которые установлены с целью снижения рисков распространения инфекции», - заявила Пеньковская.

Также специалист сообщила, что правоохранительные органы практически не составляют протоколы за нарушение масочного режима.

«Мероприятия, проводимые муниципалитетами, сегодня не дают результата… В структуре заболевших увеличилось количество случаев пневмоний и значительно снизилось число бессимптомных и легких», - добавила главный санитарный врач Крыма.

Ранее власти региона приняли решение об увеличении количества мест для ковидных больных.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В реанимации главного ковидного госпиталя в Симферополе 25 тяжелых пациентов. Крымские медики оценивают состояние 28 COVID-положительных пациентов как тяжелое, из них 25 человек находятся в реанимации.

Число погибших от COVID-19 в Севастополе увеличилось до 25 человек. В больницах Севастополя за сутки были зафиксированы еще две смерти от коронавируса.

Три человека с подтвержденным COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Три человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму за истекшие сутки.

В Крыму будет расследовать смерть двух ковидных больных дома. Глава РК Сергей Аксенов инициировал служебное расследование из-за смерти двух человек, которых не госпитализировали медики.