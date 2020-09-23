Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Севастопольские медики бьются с COVID-19 из последних сил ● Крым опередил Россию: полуостров побил коронавирусный антирекорд ● В симферопольском ковидном госпитале родился второй ребенок ● Ковидный коечный фонд в российских больницах почти полностью загружен ● В Севастополе будут раздавать медицинские маски
В Крыму еще 83 новых случаев коронавируса
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За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 83 случая коронавирусной инфекции.
59 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай выявлен при скрининге здорового населения.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3972 случая новой коронавирусной инфекции. 96 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3093 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 659 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3824 человека.
Выздоровевших за весь период – 2526 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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