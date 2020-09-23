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Коронавирус в Крыму

В Крыму еще 83 новых случаев коронавируса

09:23 среда, 23 сентября 2020
В Крыму еще 83 новых случаев коронавируса

фото © gazeta.ru

За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 83 случая коронавирусной инфекции.

59 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай выявлен при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3972 случая новой коронавирусной инфекции. 96 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3093 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 659 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3824 человека.

Выздоровевших за весь период – 2526 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым опередил Россию: полуостров побил коронавирусный антирекорд. В Крыму продолжают ежедневно фиксировать почти сотню новых случаев заболевания коронавирусом. По данным правительства, по темпам заражения COVID-19 в августе полуостров опередил все регионы России, Севастополь –​ на третьем месте.

В симферопольском ковидном госпитале родился второй ребенок. В симферопольском клиническом родильном доме №2, который в настоящее время перепрофилирован в госпиталь для больных коронавирусом, родился второй за текущий месяц малыш.

Ковидный коечный фонд в российских больницах почти полностью загружен. Коечный фонд, выделенный в России под больных коронавирусом, заполнен более чем на 81%.

В Севастополе будут раздавать медицинские маски. Только так можно «приобщить» к ним горожан, говорят власти.

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