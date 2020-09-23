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Коронавирус в Крыму

В Крыму часть больных COVID переводят на домашнее лечение

17:36 среда, 23 сентября 2020

Власти Крыма приняли решение перевести зараженных коронавирусной инфекцией, которые легко переносят заболевание, на домашнее лечение.

Об этом на региональном оперативном штабе по борьбе с распространению COVID.

«Принимаем решение, что со следующей среды все легко больные по предписанию врача будут проходить амбулаторное лечение на дому», - сказал Аксенов.

Как сообщалось ранее, за последние сутки выявлено 83 новых случая коронавирусной инфекции. Накануне сообщалось о регистрации еще 81 больных. Таким образом, с начала пандемии в Крыму обнаружено 3972 больных COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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