Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму заявили о беспрецедентном доя сентября уровне заболеваемости ОРВИ ● В Крыму почти все заболевшие коронавирусом не носили маски ● Даже Константинов призвал соблюдать масочный режим ● Вице-премьера Крыма Романовскую отправили лечить ковид в Москву ● Уже 46 классов в 21-й крымской школе ушли на карантин
В Крыму часть больных COVID переводят на домашнее лечение
Власти Крыма приняли решение перевести зараженных коронавирусной инфекцией, которые легко переносят заболевание, на домашнее лечение.
Об этом на региональном оперативном штабе по борьбе с распространению COVID.
«Принимаем решение, что со следующей среды все легко больные по предписанию врача будут проходить амбулаторное лечение на дому», - сказал Аксенов.
Как сообщалось ранее, за последние сутки выявлено 83 новых случая коронавирусной инфекции. Накануне сообщалось о регистрации еще 81 больных. Таким образом, с начала пандемии в Крыму обнаружено 3972 больных COVID-19.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму почти все заболевшие коронавирусом не носили маски. Большинство крымчан и гостей республики не соблюдают масочный режим.
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