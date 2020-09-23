В Крыму часть больных COVID переводят на домашнее лечение

Власти Крыма приняли решение перевести зараженных коронавирусной инфекцией, которые легко переносят заболевание, на домашнее лечение.

Об этом на региональном оперативном штабе по борьбе с распространению COVID.

«Принимаем решение, что со следующей среды все легко больные по предписанию врача будут проходить амбулаторное лечение на дому», - сказал Аксенов.

Как сообщалось ранее, за последние сутки выявлено 83 новых случая коронавирусной инфекции. Накануне сообщалось о регистрации еще 81 больных. Таким образом, с начала пандемии в Крыму обнаружено 3972 больных COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму почти все заболевшие коронавирусом не носили маски. Большинство крымчан и гостей республики не соблюдают масочный режим.

Вице-премьера Крыма Романовскую отправили лечить ковид в Москву. Вице-премьера Крыма Елену Романовскую, заразившуюся коронавирусом, отправили лечиться в Москву.

В реанимации главного ковидного госпиталя в Симферополе 25 тяжелых пациентов. Крымские медики оценивают состояние 28 COVID-положительных пациентов как тяжелое, из них 25 человек находятся в реанимации.

Число погибших от COVID-19 в Севастополе увеличилось до 25 человек. В больницах Севастополя за сутки были зафиксированы еще две смерти от коронавируса.