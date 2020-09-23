Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.3
воздух +27
море +22

Коронавирус в Крыму

В Крыму будет расследовать смерть двух ковидных больных дома

10:37 среда, 23 сентября 2020
В Крыму будет расследовать смерть двух ковидных больных дома

фото © rbc.ru

Глава РК Сергей Аксенов инициировал служебное расследование из-за смерти двух человек, которых не госпитализировали медики.

Об этом он заявил на заседании штаба по ситуации с коронавирусом.

«У меня есть два обращения по поводу которых будет разбор ситуации. Если подтвердиться, что людей оставили, и они ушли из жизни, то будет разбирательство на самом высоком уровне. Это ЧП. И таких два обращения. Будет назначено служебное расследование, причем прямо сегодня», - сказал Сергей Аксенов.

Министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов заявил, что по каждому подобному случаю проводятся проверки.

«Мы сталкиваемся со случаями, когда жителей с высокой температурой оставляют дома. По каждому случаю мы разбираемся», - сказал министр.

Он уточнил, что сейчас в республике почти три десятка зараженных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.

«Из находящихся на лечении в тяжелом состоянии находятся 28 человек, 25 – в реанимации. Семь из них на искусственной вентиляции легких», - уточнил Игорь Чемоданов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму еще 83 новых случаев коронавируса. За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 83 случая коронавирусной инфекции.

Севастопольские медики бьются с COVID-19 из последних сил. Сотрудники севастопольской инфекционной больницы работают на пределе возможностей, и даже при сохранении сегодняшнего уровня заболеваемости им может не хватить сил в самом ближайшем будущем.

Крым опередил Россию: полуостров побил коронавирусный антирекорд. В Крыму продолжают ежедневно фиксировать почти сотню новых случаев заболевания коронавирусом. По данным правительства, по темпам заражения COVID-19 в августе полуостров опередил все регионы России, Севастополь –​ на третьем месте.

В симферопольском ковидном госпитале родился второй ребенок. В симферопольском клиническом родильном доме №2, который в настоящее время перепрофилирован в госпиталь для больных коронавирусом, родился второй за текущий месяц малыш.

Коронавирус в Крыму
В реанимации главного ковидного госпиталя в Симферополе 25 тяжелых пациентов

В реанимации главного ковидного госпиталя в Симферополе 25 тяжелых пациентов

Крымские медики оценивают состояние 28 COVID-положительных пациентов как тяжелое, из них 25 человек находятся в реанимации.

Коронавирус в Крыму
В Крыму еще 83 новых случаев коронавируса

В Крыму еще 83 новых случаев коронавируса

За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 83 случая коронавирусной инфекции.

Здоровье
Испанские ученые связали тяжелое течение COVID-19 с малым весом при рождении

Испанские ученые связали тяжелое течение COVID-19 с малым весом при рождении

Тяжелое течение COVID-19 чаще встречается у тех пациентов, у которых наблюдался недостаток веса при рождении.

Коронавирус в Крыму
Севастопольские медики бьются с COVID-19 из последних сил

Севастопольские медики бьются с COVID-19 из последних сил

Сотрудники севастопольской инфекционной больницы работают на пределе возможностей, и даже при сохранении сегодняшнего уровня заболеваемости им может не хватить сил в самом ближайшем будущем.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации