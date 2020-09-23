В Крыму будет расследовать смерть двух ковидных больных дома

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Глава РК Сергей Аксенов инициировал служебное расследование из-за смерти двух человек, которых не госпитализировали медики.

Об этом он заявил на заседании штаба по ситуации с коронавирусом.

«У меня есть два обращения по поводу которых будет разбор ситуации. Если подтвердиться, что людей оставили, и они ушли из жизни, то будет разбирательство на самом высоком уровне. Это ЧП. И таких два обращения. Будет назначено служебное расследование, причем прямо сегодня», - сказал Сергей Аксенов.

Министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов заявил, что по каждому подобному случаю проводятся проверки.

«Мы сталкиваемся со случаями, когда жителей с высокой температурой оставляют дома. По каждому случаю мы разбираемся», - сказал министр.

Он уточнил, что сейчас в республике почти три десятка зараженных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.

«Из находящихся на лечении в тяжелом состоянии находятся 28 человек, 25 – в реанимации. Семь из них на искусственной вентиляции легких», - уточнил Игорь Чемоданов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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