В Госдуме отказались сделать 31 декабря выходным днем

фото © Новости Крыма

В Государственной думе РФ не поддержали законопроект ЛДПР, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем.

Об этом пишет РИА Новости.

Законопроект предусматривает перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря стало выходным, если и так не является таковым по календарю. Проект закона внесен в Госдуму в ноябре 2019 года.

В документе говорится, что общее число нерабочих дней сохранится, как это прописано в Трудовом кодексе РФ. Правительство законопроект также не поддержало.

Минтруд уже подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января.

Ранее сообщалось, что Кабмин не поддержал инициативу партии ЛДПР и также отказался от вышеупомянутого законопроекта. Кабинет министров считает, что в такой мере нет необходимости, потому что власти страны и сейчас могут переносить выходные на 31 декабря.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 23 сентября. Сегодня, 23 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Байдарской долине велосипедисты устроят многодневную гонку. В окрестностях Севастополя с 24 по 27 сентября пройдет традиционная велогонка «Крымская осень».

Какой сегодня праздник 22 сентября. Сегодня, 22 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 21 сентября. Сегодня, 21 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.