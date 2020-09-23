Власть
В Госдуме отказались сделать 31 декабря выходным днем
фото © Новости Крыма
В Государственной думе РФ не поддержали законопроект ЛДПР, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем.
Об этом пишет РИА Новости.
Законопроект предусматривает перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря стало выходным, если и так не является таковым по календарю. Проект закона внесен в Госдуму в ноябре 2019 года.
В документе говорится, что общее число нерабочих дней сохранится, как это прописано в Трудовом кодексе РФ. Правительство законопроект также не поддержало.
Минтруд уже подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января.
Ранее сообщалось, что Кабмин не поддержал инициативу партии ЛДПР и также отказался от вышеупомянутого законопроекта. Кабинет министров считает, что в такой мере нет необходимости, потому что власти страны и сейчас могут переносить выходные на 31 декабря.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 23 сентября. Сегодня, 23 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Байдарской долине велосипедисты устроят многодневную гонку. В окрестностях Севастополя с 24 по 27 сентября пройдет традиционная велогонка «Крымская осень».
Какой сегодня праздник 22 сентября. Сегодня, 22 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 21 сентября. Сегодня, 21 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Бомбардировщики B-52H ВВС США атаковали ПВО Крыма
Прибывшие в воздушное пространство Украины бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США отработали удары по российским военным объектам в Крыму.
Эвелина Бледанс поспорила о принадлежности Крыма, разместив знойные фото фото
Известная российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс, как и многие другие знаменитости, в условиях пандемии коронавирусной инфекции свой отдых решила провести на родине.
В Крыму задержали мужчину, который украл в Петербурге золото
Сотрудники уголовного розыска задержали в Крыму жителя Санкт-Петербурга, который летом этого года украл из ломбарда в городе золото на сумму 7 млн рублей.
Симферополь стал очагом COVID-19 в Крыму
Наибольший уровень заболеваемости пневмониями и COVID-19 сохраняется в Симферополе.
12 часов назад
В Крыму еще 83 новых случаев коронавируса
13 часов назад
Власти Крыма объяснили отказ от опреснения воды
В ближайшее время не стоит всерьез рассматривать возможность установки опреснительного завода в Крыму, так как в России нет компаний, которые могли бы построить предприятие необходимой мощности.