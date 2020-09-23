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Власть

В Госдуме отказались сделать 31 декабря выходным днем

22:23 среда, 23 сентября 2020
В Госдуме отказались сделать 31 декабря выходным днем

фото © Новости Крыма

В Государственной думе РФ не поддержали законопроект ЛДПР, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем.

Об этом пишет РИА Новости.

Законопроект предусматривает перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря стало выходным, если и так не является таковым по календарю. Проект закона внесен в Госдуму в ноябре 2019 года.

В документе говорится, что общее число нерабочих дней сохранится, как это прописано в Трудовом кодексе РФ. Правительство законопроект также не поддержало.

Минтруд уже подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января.

Ранее сообщалось, что Кабмин не поддержал инициативу партии ЛДПР и также отказался от вышеупомянутого законопроекта. Кабинет министров считает, что в такой мере нет необходимости, потому что власти страны и сейчас могут переносить выходные на 31 декабря.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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