Происшествия
В Евпатории водитель иномарки сбил семилетнего ребенка
Водитель иномарки сбил ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает Управление ГИБДД МВД по РК.
По информации ведомства, авария произошла накануне на одной из улиц в Евпатории.
«Водитель «Hyundai Accent» допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2003 г.р., который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства», - говорится в сводке.
Ребенок получил закрытый перелом верхней трети левой плечевой кости, закрытый перелом верхней трети левой локтевой кости, а также перелом носа и ушибы ссадины лица и левого голени. По факту инцидента проводится проверка.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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