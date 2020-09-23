В деле укушенной туристки в «Тайгане» все еще не поставлена точка

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Верховный суд Крыма 23 сентября намерен вынести решение по апелляционным жалобам обвинения и защиты по делу укушенной туристки Ольги Соломиной в белогорском парке львов «Тайган».

Об этом сообщил владелец парка Олег Зубков на канале его пресс-секретаря в YouTube.

«Мы дошли до судебных прений. Уже закончились исследования доказательств, все ходатайства, которые были поданы моими адвокатами и самой потерпевшей, суд отклонил. На завтра на 9:00 назначены судебные прения и мы узнаем результат рассмотрения апелляционных жалоб – как прокуратуры, так и моих адвокатов», – сказал Зубков.

Комментарии Соломиной или ее адвокатов по итогам прошедшего заседания отсутствуют.

Ранее Олега Зубкова признали виновным по делу укушенной туристки Ольги Соломиной в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности и назначили ему штраф размером в 400 тыс. рублей.

3 февраля Белогорский районный суд во время заседания по делу укушенной в парке «Тайган» туристки Ольги Соломиной арестовал крымского бизнесмена Олега Зубкова.

А 11 февраля Верховный суд Крыма принял решение об изменении меры пресечения в отношении Зубкова, который неделю находился в СИЗО Симферополя, на «запрет определенных действий»: так, с 22 до 6 часов ему запрещено выходить из дома, а также общаться с лицами, имеющими отношение к уголовному делу. Зубков был освобожден из-под стражи в зале суда. Позже отдел судебных приставов России по Белогорскому району разрешил Зубкову выезжать за пределы России и Крыма.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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На суде по делу укушенной туристки в «Тайгане» рассмотрели дополнительные экспертизы. В Верховном суде Крыма в рамках рассмотрения апелляционных жалоб по делу укушенной туристки Ольги Соломиной в белогорском парке львов «Тайган» 10 сентября рассмотрели ряд новых экспертиз, сообщил владелец парка Олег Зубков.

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