Коронавирус в Крыму
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Уже 46 классов в 21-й крымской школе ушли на карантин
В настоящее время в Республике Крым 46 классов в 21 школе переведены на дистанционное обучение, большинство из них — в Симферополе.
Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса сообщила первый заместитель министра образования Крыма Валентина Бойко.
Кроме того, переведено на карантин одно дошкольное учреждение и 2 группы еще в одном детсаду.
— Болеют больше учителя. Дети как контакты после проведения анализов возвращаются к учебному процессу, — уточнила Валентина Бойко.
Она заверила, что электронная образовательная сеть в Крыму сейчас работает без сбоев.
В тексте использованы материалы: Форпост
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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