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Коронавирус в Крыму

Уже 46 классов в 21-й крымской школе ушли на карантин

14:22 среда, 23 сентября 2020

В настоящее время в Республике Крым 46 классов в 21 школе переведены на дистанционное обучение, большинство из них — в Симферополе.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса сообщила первый заместитель министра образования Крыма Валентина Бойко.

Кроме того, переведено на карантин одно дошкольное учреждение и 2 группы еще в одном детсаду.

— Болеют больше учителя. Дети как контакты после проведения анализов возвращаются к учебному процессу, — уточнила Валентина Бойко.

Она заверила, что электронная образовательная сеть в Крыму сейчас работает без сбоев.

В тексте использованы материалы: Форпост

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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В Крыму три детсада и больше 20 классов закрыты из-за COVID. В Республике Крым три детских садика и 21 класс в общеобразовательных школах были закрыты или переведены на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В этом году в детсадах Крыма пообещали открыть 1110 новых мест. В Крыму в рамках нацпроекта «Демография» запланировано строительство новых детских садов, на общее количество более чем 1110 мест.

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