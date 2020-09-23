Уже 46 классов в 21-й крымской школе ушли на карантин

В настоящее время в Республике Крым 46 классов в 21 школе переведены на дистанционное обучение, большинство из них — в Симферополе.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса сообщила первый заместитель министра образования Крыма Валентина Бойко.

Кроме того, переведено на карантин одно дошкольное учреждение и 2 группы еще в одном детсаду.

— Болеют больше учителя. Дети как контакты после проведения анализов возвращаются к учебному процессу, — уточнила Валентина Бойко.

Она заверила, что электронная образовательная сеть в Крыму сейчас работает без сбоев.

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В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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В Ялте проводят спецрейды по выявлению школьных прогульщиков. Специализированные рейды «Урок» по выявлению прогульщиков школьных занятий проходят на всей территории ялтинского региона.

В Крыму три детсада и больше 20 классов закрыты из-за COVID. В Республике Крым три детских садика и 21 класс в общеобразовательных школах были закрыты или переведены на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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