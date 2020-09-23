Украинские и американские военные блокируют почти все подходы к Крыму

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В подтверждение правдивости своей публикации авторы демонстрируют карту, где зеленым цветом выделены контролируемые вокруг Крыма зоны.

Как сообщили интернет-СМИ, Крымский полуостров оказался в частичной «осаде». Журналисты пишут, что военнослужащие США и Украины практически блокировали полуостров с «западного и восточного направлений».

По словам не называемых изданиями источников, воздушное пространство и акватории здесь контролируются украинской и американской военной авиацией, а также боевыми кораблями ВМСУ.

В подтверждение правдивости своей публикации авторы демонстрируют карту, где зеленым цветом выделены контролируемые вокруг Крыма зоны.

«Учитывая то, что ни США, ни Украина не признают переход Крыма под российский суверенитет, ведется усиленная блокада полуострова. Конечно же, полностью заблокировать Крым нельзя, но, тем не менее, это часть политики Запада — продемонстрировать наличие слабостей России в защите собственных территорий»,цитируют журналисты заключение своего анонимного источника.

Отмечается, что «Телеграм»-сообщество «Оперативная линия» разъяснило происходящее совместными учениями ВВС Украины и США, которые, вероятнее всего, являются реакцией на проводимые Россией СКШУ «Кавказ-2020». Официальных подтверждений этой информации ни от украинской стороны, ни от Минобороны России в настоящий момент не поступало.

Несмотря на это, следует сказать, что по заявлению официальных лиц российского военного ведомства, в последнее время действительно и многократно увеличилось число полетов американской стратегической авиации вблизи Крымского полуострова.

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